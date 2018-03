El Gobierno sube el sueldo a la Policía Nacional y Guardia Civil y anticipa un alza del 8% más a los funcionarios

Esto es increible. Van a cobrar mucho más los cuerpos de "seguridad" (los mal intencionados los llaman represivos) que un investigador, un maestro, según que especialidades médicas... En fin, hijo no estudies, vete al gimnasio y ponte fuerte y luego no pienses, haz caso a lo que te digan los mandos y a vivir que son dos días.



Asi nos va en este país, vale más tener contentos a base de panoja a los que nos aseguran el orden social y que la gente está calladita que ser punteros en investigación (para eso no hay fondos).