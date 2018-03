330 43

Admiral establecerá en Madrid su base para la Unión Europea

28/02/2018 - 22:52

La compañía británica de seguros de motor Admiral Group ha anunciado este miércoles que establecerá en Madrid su base para atender a los clientes de la Unión Europea tras la salida de Reino Unido.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"España es una buena opción para nosotros: conocemos el lugar, tenemos muchos empleados, incluso en Madrid", ha señalado el director financiero de la aseguradora, Geraint Jones, que ha anunciado que tienen previsto trasladar parte de su personal a la nueva filial en España.

"Conocemos el regulador allí, el regulador nos conoce, tiene sentido para nosotros", ha añadido Jones, que ha subrayado que Madrid no figuraba entre las opciones preferentes de las aseguradoras para establecer sus bases, frente a opciones como Luxemburgo, Dublín y Bruselas.

"No está en la parte superior de la lista de la mayoría de la gente, por lo que no hay mucha gente llamando a la puerta del regulador", ha concretado sobre Madrid, según recoge el 'Financial Times'.

Admiral, que tiene negocios actualmente en Italia, Francia y España, donde opera en Madrid y Sevilla, ha anunciado este miércoles sus resultados de 2017, con un aumento del 43% en sus beneficios gracias a la mayor venta de pólizas y el buen comportamiento de sus negocios de comparación de precios como 'Rastreator.com'.

PUBLICIDAD