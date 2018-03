330 43

Hernández Moltó dice que PP pidió a López del Hierro como consejero en CCM: "Si solicitan presencia, cómo no"

28/02/2018 - 20:50

El que fuera presidente de la Caja Castilla-La Mancha desde 1999 hasta la intervención de la entidad en 2009, Juan Pedro Hernández Moltó, ha asegurado este miércoles en el Congreso que nombró consejero al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, porque así lo solicitó el PP: "Si solicitan presencia en órganos de gobierno, pues cómo no".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Hernández Moltó ha dicho que "el PP no era accionista de la caja, pero era un actor importante". "Si solicitan presencia en órganos de gobierno para ayudar y para controlar... ¿Pues cómo que no? Y se me pidió la entrada", ha dicho.

En este sentido, ha aseverado que conocía a López del Hierro y que había coincidido con él "en otros órganos" y, aunque no habría propuesto su nombramiento, sí que estaba "a la altura de las circunstancias como consejero" y que no se arrepintió de nombrarlo.

En todo caso, sí que ha dicho que manifestó su desacuerdo con este nombramiento por "relaciones de tipo familiar" y lo desaconsejó. "Lo dije de forma leal, pero no tengo nada que decir al respecto", ha aseverado.

Antes, ha recordado que cuando señaló esta circunstancia en su momento "a la semana tenía una querella del PP por estafa, prevaricación... siete delitos". "No sé por qué le dio tanta importancia", ha dicho.

