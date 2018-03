330 43

Hernández moltó: "si no se conoce el mundo" de las cajas, hay cosas que parecen "poco creíbles"

28/02/2018 - 20:36

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó reconoció este miércoles que hay aspectos de lo que era el sector de cajas de ahorros que "si no se conoce el mundo éste sean poco creíbles".

En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, Hernández Moltó señaló que, por ejemplo, el presidente de una caja, hasta que se cambió la ley, no tenía funciones ejecutivas. Entonces, agregó el también exdiputado del PSOE, "a lo mejor cometí el error de no asumir las funciones ejecutivas" porque "he pagado como si fuera más ejecutivo que el primer ejecutivo". "Algunos hemos pagado bien, se lo garantizo", quiso dejar claro el expresidente de CCM, quien agregó que él ha "asumido" bien su responsabilidad.

Respecto a la politización de las cajas de ahorros, aseguró que "no he tenido jamás una llamada para interesarse por una operación de la caja". Además, Hernández Moltó defendió que "el sistema financiero no se ha hundido por la politización de las cajas". "No hay que demonizarlo", añadió.

El expresidente de CCM comentó que vive "con especial dolor la desaparición de las cajas", algo que consideró un "fracaso personal y colectivo". No echen por tierra la presencia de una banca de proximidad; el agujero que han dejado la cajas en España no ayuda a nadie", destacó.

(SERVIMEDIA)

28-FEB-18

BPP/gja

PUBLICIDAD