¿Puede el número de embarazos anticipar la próxima recesión?

"El sentido común indica que las parejas tienen menos hijos cuando se ven en una situación económica inestable o desfavorable"



Pues no. En periodos bélicos la tasa de natalidad ha sido siempre superior a la actual, y en las crisis de verdad la tasa de natalidad ha sido superior. Las "parejas" tienen menos hijos porque son "parejas" y no matrimonios, porque no tienen ninguna moral, porque son hedonistas, porque su único interés es su propio placer dándoles igual el resto del mundo, y porque han perdido tanto el sentido de la realidad que se preocupan más por un maldito chucho pulgoso que por un hijo.



Y esto y no al revés, es lo que ocasiona las crisis actuales. No hay demanda (al caer la tasa de natalidad), no hay moral (no se pueden hacer negocios), los pijoflautas actuales no quieren esforzarse (no se produce) y salen las crisis.



De las generaciones resultado de los hippies y los mayos del 68 sólo pueden salir drogadictos y pijoflautas. Y es lo que tenemos, basura, y no personas.