La 'riqueza' en España: Madrid tiene un PIB per cápita más alto que Suecia; Extremadura más bajo que Lituania

Ganas de hablar cuando el PIB no mide el buen vivir de los ciudadanos. En una región teóricante pobre una persona con bajos ingresos puede tener una capacidad de compra superior a la que , por ejemplo, podemos tener en Madrid. En alguna capital de provincia que no voy a mencionar el mercado y la vivienda están a mitad de precio de Madrid. Cuando voy a pasar mis vacaciones a ella ahorro dinero y vivo mejor. Así que hablen ustedes de capacidad de compra y menos de renta que no se sabe a los bolsillos de quien va.