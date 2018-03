330 43

Economía/Empresas.- Repsol presentará el 7 de junio su nuevo plan a 2020 y buscará oportunidades en gas y electricidad

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Repsol presentará su nuevo plan estratégico con el horizonte en 2020 el próximo 7 de junio, según anunció el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, en una conferencia con analistas para presentar los resultados de 2017.

Esta nueva 'hoja de ruta' marcará el camino a seguir por la petrolera, que la pasada semana acordó la venta del 20% del capital de Gas Natural Fenosa a Rioja Bidco Shareholdings, una sociedad controlada por fondos asesorados por CVC y participada por Corporación Financiera Alba, por 3.816 millones de euros, y puso así fin a una larga presencia en la gasista.

El consejero delegado de REPSOL (REP.MC )justificó la salida de Gas Natural Fenosa por las limitaciones que representaba estar presente en su capital a la hora de abordar operaciones en el sector gasista, así como a la falta de expectativas de obtener grandes retornos en los próximos ejercicios.

A CRECIMIENTO "ORGANICO".

A este respecto, Imaz subrayó que el destino del importe obtenido con la salida definitiva de Gas Natural Fenosa formará parte "de la estrategia" de la compañía, aunque precisó que la mayor parte de la reinversión de esos más de 3.800 millones de euros tendrá como objetivo el crecimiento "orgánico".

El consejero delegado de Repsol subrayó que la petrolera buscará oportunidades en negocios de gas y electricidad, pero con alta rentabilidad, aunque destacó que no se ha fijado una partida concreta para abordar adquisiciones ni hay ninguna operación definida.

No obstante, precisó que las inversiones que se puedan llevar a cabo no serán en sectores regulados, ya que "ese no es nuestro negocio", añadió al respecto.

Así, Imaz apuntó que Repsol "no tiene prisa" para afrontar compras y que está cómodo "con el dinero en la caja". Además, afirmó que cualquier operación que se pueda abordar estará marcada por la prudencia y flexibilidad financiera, con el objetivo de conseguir rentabilidades superiores a las que la compañía tenía con su participación en Gas Natural Fenosa, que se situaban en torno al 5%.

REBAJA EXPOSICION A VENEZUELA.

Por otra parte, la compañía ha aprovechado el buen ejercicio 2017 para reducir en el último trimestre su riesgo en Venezuela, cuya exposición financiera superaba los 2.000 millones de dólares (unos 1.635 millones de euros).

No obstante, Imaz indicó que la posición de la compañía en Venezuela, uno de los tres países con mayores reservas de crudo del planeta, es "sólida" y que Repsol seguirá involucrada en el país ya que "ve oportunidades en el futuro".

Así, el directivo situó la exposición de la petrolera en Venezuela en unos 1.300 millones de dólares (unos 1.063 millones de euros), una posición en la que "nos mantendremos", añadió.



