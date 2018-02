330 43

Economía.- Alimentaria es el "escaparate más extraordinario" para la alimentación y bebidas españolas, según Tejerina

El salón supera ya el 95% de superficie expositiva contratada

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha reiterado que Alimentaria, que se celebrará en Barcelona del 16 al 19 de abril, es una "marca reconocida en todo el mundo desde hace 42 años", y que se ha convertido en el "escaparate más extraordinario" para la industria de la alimentación y bebidas españolas.

"Alimentaria 2018 se presenta como un gran acontecimiento mundial con novedades importantes como la celebración simultanea de Hostelco, que le otorga un carácter global. Además, produndiza en la internacionalización, y es relevante el impulso que da a la innovación y a la calidad gastronómica. Además, se podrá apreciar el puesto que ocupan nuestros cocineros en el panorama internacional", ha recalcado García Tejerina, durante la presentación en Madrid.

La titular del ramo ha subrayado que la feria cuenta con "una oferta inigualable", fruto de una colaboración entre las instituciones, la distribución, las empresas y la hostelería. "Unidos somos más fuertes y representamos a un sector que tiene grandes posibilidades de seguir creciendo. Además, es un gran paso adelante para la imagen de 'Marca España", ha indicado.

Por su parte, el presidente de Alimentaria y de la Fira de Barcelona, José Luis Bonet, ha asegurado que la feria es un "buen reflejo del buen momento" que atraviesa la industria alimentaria de España.

"Alimentaria 2018 será la mayor edición de los últimos años, la gran mayoría de los salones ya han alcanzado la plena contratación y eso es un éxito sin precedentes. Es la feria por excelencia de la cadena alimentaria española", ha asegurado.

Bonet ha destacado que España es una "potencia alimentaria" y ha reiterado que el trinomio "alimentación, gastronomía y turismo es imbatible", que en su conjunto apuntan más del 25% del PIB español. "Alimentaria recoge estas ideas y se convierte en la capital mundial de la alimentación", ha asegurado.

Por su parte, el director general de Alimentaria Exhibitions, J. Antonio Valls, ha recalcado que la fera está "comprometida con la estrategia de futuro de la industria agroalimentaria española, cuyas exportaciones supera los 27.000 millones de euros con una balanza comercial positiva".

"Ofrecemos la oferta más completa y transversal de un sector agroalimentario que se presenta como un motor económico imparable", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que el salón supera ya el 95% de superficie expositiva contratada.

SE ESTIMA UN IMPACTO ECONOMICO DE UNOS 200 MILLONES

La feria prevé generar un impacto económico de unos 200 millones de euros y atraer a unos 150.000 visitantes, de los cuales 45.000 serán internacionales.

Entre las novedades de este año, Alimentaria 2018 coincidirá por primera vez con el salón Hostelco, centrado en equipamiento para la restauración y la hotelería, lo que potenciará aún más las sinergias con la industria alimentaria, sectores que estarán representados en la feria por más de 4.500 empresas expositoras.

Además, la oferta del salón se repartirá en seis salones como Intervin, con 700 bodegas y prevé 32.000 visitantes, además de darse cita las "voces más reputadas del panorama internacional" del vino; Intercarn, con 500 expositores y atraerá 48.000 visitantes; Interlact, con 150 expositores y 15.000 visitantes profesionales; Restaurama, que prevé reunir a 300 firmas aumentando la presencia de cafés y congelados y atraer a 34.000 profesionales; Expoconser, con 200 expositores y 22.000 compradores, y Multiple Foods, con 2.000 firmas y 96.000 visitantes.

La apuesta por la innovación se verá en espacios como The Alimentaria Hub y The Alimentaria Experience, que acogerán más de 200 actividades y con más de 45 estrellas Michelin, y el espacio de divulgación del vino Vinorum Think, además de 'showcookings' y talleres.



