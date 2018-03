330 43

Másmóvil prevé anunciar servicio de tv en el segundo trimestre de 2018 y descarta comprar ahora otro operador

28/02/2018 - 12:13

BARCELONA, 28 (SERVIMEDIA)

MásMóvil proyecta un anuncio de servicio de televisión, que no incluirá fútbol, para el segundo trimestre de este año, según informó hoy en Barcelona en la presentación de resultados anuales del grupo el consejero delegado, Meinrad Spenger.

Spenger aseguró que tienen un "proyecto avanzado" de televisión, pero lo preparan "sin prisas" y con la estrategia clara de no comprar derechos caros como el fútbol.

Sobre la compra de otro operador, dijo que para MásMóvil "no es una prioridad". "Si te metes en muchos negocios, no lo haces bien, y en los próximos meses no nos vemos con una urgencia de hacer compras", indicó.

Respecto a la regulación del sector, comentó que su compañía está en general contenta con la normativa "y no me quejo porque nos va bien y hay una regulación de la fibra estupenda". A MásMóvil sí le gustaría "aclarar la situación en cuanto al acceso de la fibra de Telefónica" y los precios a terceros.

Respecto a la nueva subasta de frecuencias, dijo que es probable que acudan, "pero no excluyo otras soluciones". Su grupo ya tiene clientes y antenas en la banda del 3,5 y "como tenemos menos clientes que otros, no tenemos tanta necesidad de espectro".

Preguntado por una posible reestructuración de marcas, dijo que no lo ven necesario porque "a las cuatro (Yoigo, Pepephone, MásMóvil y Llamaya) les va bien".

En cuanto a la política de precios de su compañía, manifestó que otras operadores "tienen ofertas más agresivas que las nuestras" y nosotros apostamos por "precios estables continuos y sin sorpresas negativas en la factura, que es lo que fastidia a los clientes".

RESULTADOS

En relación con los resultados de 2017, Spenger comentó que los resultados han sido "muy positivos" en todos los aspectos, y los 102 millones que perdieron, un 76% más que el año pasado, son solo por el efecto del convertible con ACS.

Los ingresos subieron un 16% y el Ebitda creció hasta los 238 millones. En clientes, el grupo ganó casi un millón.

Para 2018, Spenger espera un aumento "espectacular" otra vez, con unas previsiones de elevar un 15% los ingresos y el Ebitda un 39%. En infraestructuras llegará a 300 millones de euros.

El CEO de MásMóvil confió en que el Mobile World Congress se quede en Barcelona y preguntado por el futuro de su grupo en Bolsa y un posible salto al Ibex, comentó que lo lógico sería dar el siguiente paso de entrar en el Mid Cap.

