La desigualdad del pensionista: el 60% no llega a 1.000 euros, pero casi un millón gana más de 2.000 euros

Las pensines solo son para los trabajadores que han cotizado,nunca para los que no han trabajado,ni han cotizado.Las viudas en realidad cobran unas pensiones del 50 % sin haber trabajado...luego no deberían quejarse (SEA LO QUE SEA LO QUE COBREN).Los que no han trabajado o cotizado ..ni cotizado no deben cobrar ni sufragar con su dinero,ni del Estado..(presupuestos) en algo que no han participado.Se lo digo a todos los partidos.antes sería solucionar el problema confiscatorio de las viviendas de rentas antiguas que son confiscatorias(Un Robo ..con la complicidad de todos los partidos.ASÍ QUE CIUDADANOS,PODEMOS Y PSOE LO TENGAN EN CUENTA.BAJAR LAS PENSIONES ALTAS O COBRAR IVA PROGRESIVO