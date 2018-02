330 43

MásMóvil pierde 102,8 millones en 2017 por extraordinarios, pero supera todos sus objetivos

28/02/2018 - 8:41

El operador de telecomunicaciones MásMóvil ha cerrado el ejercicio 2017 con unas pérdidas netas de 102,8 millones de euros, 2,6 veces más que los 39,8 millones de euros de los que perdió en 2016, debido al impacto de elementos extraordinarios como el convertible de ACS, pero ha superado todos los objetivos de ingresos por servicios, resultados bruto de explotación (Ebitda) recurrente y altas netas marcados para este año.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), MásMóvil explica que el resultado neto reportado se ha visto lastrado por el impacto negativo de 142 millones de euros de la contabilización del convertible de ACS, la mayoría registrado en el primer semestre de 2017 y que no implica salida de caja; por costes no recurrentes de 22 millones de euros incurridos en 2017 y por gastos financieros no recurrentes por valor de cuatro millones de euros.

Asimismo, han afectado negativamente a las cuentas de 2017 la amortización de la base de clientes adquirida, por un total de 21 millones de euros; los costes relacionados con el plan de incentivos de directivos y el incremento del precio de la acción en 2017, por importe de siete millones de euros; por los intereses de los convertibles de Providence y de ACS, que suman 22 millones de euros, y por el ajuste por el impacto fiscal de los puntos anteriores por 19 millones de euros.

De hecho, una vez ajustados los gastos no recurrentes y otros impactos contables no relacionados con el negocio, MásMóvil obtuvo un beneficio neto de 96,6 millones de euros en el conjunto del ejercicio, en contraste con los 36,6 millones de euros que perdió hace un año.

Por otro lado la compañía remarca que ha logrado unos resultados positivos en 2017, apoyados por el continuo crecimiento orgánico y la generación de sinergias de integración, así como que ha cumplido todos los objetivos previstos para el conjunto del ejercicio.

La operadora ha logrado incrementar un 20% los ingresos por servicios, frente al objetivo de crecimiento marcado del 18%, mientras que su resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente ha cerrado en 238 millones de euros, el doble que hace un año y por encima de los 235 millones de euros previstos. Además, ha registrado 946.000 altas netas de móvil postpago y banda ancha, frente a las 800.000 que se había fijado.

