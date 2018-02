Moncloa tendrá Presupuestos si se forma un 'Govern' antes de abril

Dios en su absoluta sabiduría, ha mandado a los habitantes de este país un mensaje:



En vista de que no queréis hacer huelga general indefinida para acabar con vuestras tribulaciones, os mando frio, nieve, agua y viento para obligaros por cojones a que os quedéis en casa y paralicéis el país. ¡A que cojones estáis esperando!. Que sea yo el que tome el primer paso y os mande señales nítidas del camino a tomar, tiene cojones.



¡Ahora pedirme algo mediante oraciones, que por un oído me entrara y por el otro me saldrá, MAMARRACHOS!.