Economía/Empleo.- Báñez afirma que la recuperación se escribe "en femenino", con datos "históricos" de empleo

CORDOBA, 27 (EUROPA PRESS)

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado este martes en Córdoba que "si la recuperación tiene nombre, es una recuperación en femenino", puesto que, "a día de hoy, se ha recuperado todo el empleo femenino destruido por la crisis", a lo que se suma que ahora "hay más mujeres trabajando que nunca en España en toda nuestra historia económica", con "8,5 millones de mujeres".

Así lo ha destacado la ministra de Empleo, durante su intervención durante un almuerzo organizado por el Foro de Mujeres Empresarias y Profesionales y acompañada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, asegurando que en estos momentos las mujeres "tienen más oportunidades en el mercado de trabajo que nunca y, además, su empleo es más estable que nunca en nuestra historia", ya que hay "5,5 millones de mujeres con contrato indefinido", una cifra que "nunca antes" se ha dado.

Ello es posible porque, según ha resaltado, "la situación ha cambiado" y lo ha hecho "para bien", como lo demuestra también que "la brecha salarial" entre hombres y mujeres "está en mínimos históricos", situándose ahora en España "en el 14,2 por ciento", con lo que "se ha reducido desde 2012 en 4,5 puntos", colocándose "por debajo de la media de la Unión Europea (UE)", e incluso de la brecha que existe en países como Francia, Reino Unido y Alemania, situándose, en los dos últimos casos, "en siete" y "en ocho puntos" por debajo.

Aún así, Fátima Báñez ha señalado que no las españolas no deben darse por satisfechas, pues hay que aspirar a la "brecha salarial cero entre las mujeres y los hombres", aunque sí que deben sentirse "animadas, porque el punto de partida es mejor que nunca en nuestra historia económica", y todo ello según datos "que no son del Gobierno", sino que son "de la Comisión Europea".

Siguiendo con estos datos positivos, de "más mujeres trabajando, con más oportunidades de empleo estable para todas y menor brecha salarial", la ministra de Empleo ha destacado también que, "desde la recuperación, seis de cada diez nuevos emprendedores en España son mujeres".

JOVENES Y PARADOS DE LARGA DURACION

Por otro lado, Fátima Báñez ha señalado que, no solo se ha logrado la recuperación económica, sino "recuperación social también, pues los colectivos que más sufrieron con la crisis", entre ellos el de las mujeres, "están teniendo, con la recuperación, un acceso al mercado de trabajo más intenso".

Entre estos colectivos más perjudicados por la crisis está el de los jóvenes, dándose la circunstancia de que "el crecimiento del empleo entre los jóvenes duplica la media nacional, y el esfuerzo colectivo ha hecho que haya bajado la tasa de paro 20 puntos en nuestro país entre los jóvenes de menos de 25 años".

En cuanto a los parados de larga duración, que igualmente han sufrido más duramente las consecuencias de la crisis, Fátima Báñez ha asegurado que "en el último año, en 2017, ocho de cada diez personas que abandonaron el paro eran parados de larga duración" y, por tanto, "están llegando las oportunidades con intensidad a quien más lo necesita".

A su juicio, de forma general, la recuperación económica y "social" lograda bajo el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, ha hecho que la economía española lleve "cuatro años creciendo por encima de la media europea".

"Hemos sido capaces de recuperar toda la riqueza nacional perdida por la crisis", ya que "estamos ante un crecimiento sólido e intenso", siendo ejemplo de ello que "España lidera la creación de empleo en la Zona Euro", por encima de la generación de empleo que se da en Italia, Francia o Alemania.



