Economía/MWC.- Vodafone ayudará a las compañías a mejorar su negocio con su primera herramienta empresarial de Big Data

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Vodafone España ha lanzado una nueva herramienta de Big Data basada en la geolocalización para el segmento empresarial, Vodafone Analytics, su primera iniciativa de comercialización de datos agregados y anonimizados de sus clientes en España, con la que busca responder a la creciente demanda de administraciones públicas y empresas que necesitan adentrarse en el mundo de los datos para dar mejores servicios a clientes y ciudadanos.

La nueva herramienta está adaptada a la necesidad planteada por el cliente, que obtendrá licencias de uso para acceder al servicio y contar con información concreta de lo que están buscando, adaptada a su mercado o zona geográfica. El cliente pagará una cuota mensual que dependerá del nivel de personalización que desea, aunque existe un modelo estándar con un número limitado de indicadores por un precio de entre 1.000 y 1.500 euros al mes.

VODAFONE (VOD.LO )afirma que la plataforma utilizada para mostrar la información, elaborada por la empresa española Carto, es sencilla de manejar y muy intuitiva, por lo que estas empresas no necesitan contar con especialistas o expertos en temas de Big Data o en analítica de datos dentro de las organizaciones para aprovechar su rendimiento.

En una rueda de prensa en el marco del Mobile World Congress (MWC), el director general de la unidad de empresas e instituciones de Vodafone España, Andrés Vicente, ha afirmado que el objetivo de la empresa con este nuevo servicio es crear una solución "intuitiva, sencilla y asequible" que permita a las empresas mejorar su proceso de toma de decisiones y democratizar el acceso a los datos.

En este sentido, ha subrayado que esto supone un "salto cuantitativo" en la forma que se ha gestionado hasta ahora el Big Data, y ha defendido que la operadora, que tiene una cuota de mercado del 25% en el mercado de la telefonía móvil en España, parte de una "muy buena posición" por la riqueza de sus datos.

La operadora remarca que entre los datos que obtienen de su red se encuentran gran parte de lo que los clientes hacen con sus dispositivos, como lugares visitados, permanencia en una ubicación, duración de llamadas, sitios web visitados, comportamientos de compra, aplicaciones preferidas, etc.

Vicente ha subrayado que este tipo de datos permite perfilar muy bien al cliente y puede ser explotados de forma "muy dinámica", ya que todos ellos, combinados con los que proporcionan terceros, permite obtener tendencias que pueden llegar a ser muy útiles para la administración pública y las empresas.

En este contexto, Vicente ha incidido en que la nueva solución garantiza que todos los datos empleados son "agregados y anonimizados", por lo que es imposible saber la identidad del cliente de la operadora. Así, cumple estrictamente con la regulación de protección de datos vigente, así como el nuevo reglamento de protección de datos que entrará en vigor en Mayo 2018.

ALIANZA CON CARTO

Para distribuir 'Vodafone Analytics', la operadora se ha aliado con la empresa española CARTO, una plataforma 'open source' que facilita la transformación de datos geolocalizados en decisiones que generan mejores resultados de negocios al permitir descubrir "de una manera sencilla y visual donde ocurren las cosas".

Vodafone ha optado por lanzar este servicio con un socio porque preferían centrarse en lo que saben hacer bien y quieran llegar al mercado "muy rápidamente", algo que permite el acuerdo con Carto, que lleva mucho tiempo trabajando en este campo y cuenta con un proyecto muy potente.

Asimismo, Vicente ha informado de que Vodafone Analytics ya tiene su primer cliente, la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle (JLL) y ha rehusado hacer previsiones de futuro porque solo llevan dos o tres meses enseñándolo a clientes. Sin embargo, ha agregado que el interés que está generando es "brutal" y no hemos tenido un cliente que no diga que no está interesado.

La compañía ha definido en esta primera fase cuatro modelos, entre los que se encuentra uno de eventos para medir el impacto que tienen un evento para un territorio y otro de movilidad que analiza y mide movimientos de personas al rededor de unos punto de interés perfilados.

Los otros dos son el de turismo, que mide el flujo de turistas nacionales y extranjeros a una ciudad para analizar los detalles de su visita, y el de comercio minorista (retail), que medirá y analizará el movimiento de personas alrededor de una tienda.

