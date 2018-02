El PSOE propone subir las pensiones un 1,6% en 2018 con cargo a los impuestos

Mas dinero para los viejos y a los jovenes y parados que nos den. Ok. Otro partido al que no votaré. No puedo creer ya en ningun partido politico, todos me han mentido. ¿Por que no se pone pension publica maximo de 2000 euros? ¿Que hace un viejo con propiedades y mas de dos mil euros en su etapa final? ¿No sera mejor darle dinero a los jovenes para que hagan su vida? La solucion es de clase, hay que bajar las pensiones maximas o nos vamos al colapso.