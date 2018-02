330 43

Presupuestos. montoro dice que el apoyo del psoe a los prespuestos es "soñar" pero cuenta con él para la financiación autonómica

27/02/2018 - 13:31

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, reconoció este martes que conseguir el apoyo del PSOE a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 es "soñar", aunque destacó que esta formación es fundamental para la reforma de la financiación autonómica.

En una entrevista a Servimedia, el ministro mantuvo que el Gobierno tiene intención de aprobar en Consejo de Ministros durante el mes de marzo el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio, y se mostró confiado en lograr los apoyos para que salgan adelante.

Montoro desvinculó la negociación de los PGE con la nueva financiación autonómica, una reforma en la que también trabaja su departamento.

"Son ámbitos diferentes, porque francamente que el Presupuesto General del Estado lo apoye explícitamente el PSOE es soñar, y sin embargo la financiación autonómica la tenemos que hacer con el PSOE; es que si no, no la podemos hacer", dijo el responsable de Hacienda.

El ministro recordó que "el PSOE gobierna siete comunidades, gobierna o cogobierna un número de ciudades importante y, por tanto, necesitamos al PSOE para llevar adelante una reforma que afecta a administraciones que están gobernadas por el Partido Socialista".

SUSANA DÍAZ

Respecto a las críticas de la presidenta de Susana Díaz, sobre que al Gobierno no le interesa la reforma de la financiación porque las encuestas no le van bien, Montoro lamentó que es un "pensamiento propio de unos políticos que no hacen más que mirar las encuestas".

En este sentido, explicó que "cuando estamos en el Gobierno no se puede gobernar mirando las encuestas todo el día, es un error de concepto". "Si tú lo que haces es solo medidas que caigan bien a la gente pues no estás ejerciendo tus responsabilidades como Gobierno".

Además, quiso dejar claro que "no hubiera sido posible un crecimiento económico y una creación de empleo como la que tenemos en España si hubiéramos hecho esto".

Según Montoro, "la presidenta de Andalucía demuestra que es una política que se despierta y lee la encuesta; es una forma de gobernar realmente impropia".

El titular de Hacienda subrayó que la "intención en materia de gobierno tiene que ser con independencia de las encuestas, con más o menos éxitos, y explicar por qué toma esas decisiones".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

De esta manera, expuso que una nueva financiación autonómica interesa al Gobierno, que considera que es el momento de hacerlo porque hay recursos para garantizar los servicios públicos de calidad en todas las regiones de España.

"¿O es que es negativo favorecer la financiación de las los servicios sociales?", planteó el ministro, quien agregó que "tenemos capacidad económica y tributaria; otro tema es que hay alguno al que no le conviene mucho".

Respecto a cómo afecta la situación de Cataluña en la negociación de la financiación autonómica, el ministro comentó que el nuevo Gobierno de la Generalitat, que espera se conforme pronto, tendrá que incorporarse a la misma.

"Estamos pensando en que habrá nuevo gobierno y eso despejará el panorama político español y normalizará la actividad económica en Cataluña", agregó.

