Las acciones de Provident Financial se disparan cerca de un 90% tras lanzar una ampliación de capital

27/02/2018 - 13:40

Las acciones de Provident Financial, entidad británica especializada en la concesión de préstamos a clientes que no cumplen los criterios de otros bancos, con más de 130 años de historia, llegaban a dispararse cerca de un 90% en Bolsa después de anunciar la emisión de acciones por valor de 331 millones de libras (374 millones de euros), destinada a pagar multas y a reparar su balance general.

LONDRES, 27 (EUROPA PRESS)

Concretamente, los títulos del prestamista subprime, que se intercambian en el parqué londinense, llegaban a ampliarse hasta situarse en 1.100 libras, después de haber cerrado la sesión precedente en 588 libras. Provident Financial perdió más del 70% de su valor en Bolsa en 2017, año en el que emitió dos 'profit warning', su consejero delegado, Peter Crook, salió de la entidad y suspendió el reparto de dividendo. También ha sido objeto de investigación por parte del regulador financiero británico (FCA, por sus siglas en inglés).

Según explicó la firma, la emisión de derechos con la que aumentará su capital en más de un tercio, que será respaldada por sus dos principales accionistas, Invesco Management y Woodford Investment Management --poseen casi el 50% del capital de forma conjunta--, tiene como objetivo cubrir los costes de la investigación de la FCA de su unidad Vanquis Bank y garantizar unos niveles adecuados de capital regulatorio.

Provident Financial llegó a un acuerdo con la FCA en relación con la investigación, respecto a lo que dotó una provisión de 172,1 millones de libras (194 millones de euros) en sus estados financieros referidos al ejercicio 2017. De este modo, la entidad decidió lanzar una emisión de derechos completamente suscrita para recaudar capital adicional que permita cubrir estos costes, restablecer su posición de capital y tratar de mantener la calificación de 'grado de inversión', así como lograr el acceso del banco a los mercados de capitales y de deuda.

También indicó que 'inyectará' unos 50 millones de libras (56 millones de euros) derivados de la emisión de derechos en Vanquis Bank como un "búfer de gestión adicional", lo que resultará en una acumulación del coeficiente de capital CET1 de esta división hasta el 25,4%, desde el 21,6% en el que se situaba a 31 de diciembre de 2017. Asimismo, ha provisionado 20 millones de libras (22,6 millones de euros) para una segunda investigación de su unidad de financiación de automóviles, MoneyBarn.

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, Provident Financial se anotó pérdidas por valor de 134,4 millones de libras (152 millones de euros), frente a las ganancias de 262,9 millones de libras (297 millones de euros) logradas un año antes, mientras que los ingresos se elevaron a 1.196 millones de libras (1.353 millones de euros), un 1% más respecto a la facturación del ejercicio anterior.

"Cuando me convertí en consejero delegado del banco, mi objetivo principal era llevar a cabo una reestructuración. Actualmente, se puede afirmar que se ha progresado en ese objetivo, al haber acordado una resolución con la FCA en relación a Vanquis Bank y tenemos una clara visión sobre el coste estimado de la investigación a Moneybarn", dijo el consejero delegado de Provident Financial, Malcolm Le May.

"Para hacer crecer el negocio y entregar unos rendimientos sostenibles a largo plazo a nuestros accionistas, Provident Financial necesita fortalecer su balance. Hoy hemos anunciado una propuesta de emisión de derechos que el consejo cree que le permitirán al grupo implementar su estrategia y reiniciar el pago de un dividendo progresivo en 2019", aseguró el directivo.

Malcolm Le May aseveró que, en 2018, el banco "continuará reconstruyendo" la confianza con sus clientes, reguladores, accionistas y empleados. El cambio de tendencia está avanzando, pero sabemos que aún queda mucho por hacer para lograr un negocio centrado en el cliente que ofrezca rendimientos sostenibles a largo plazo a nuestros accionistas", concluyó.

