(AMP) Goirigolzarri descarta compras o absorciones hasta 2020

27/02/2018 - 12:43

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha afirmado que en la entidad están centrados en la integración de Banco Mare Nostrum (BMN), y en el horizonte de su nuevo plan estratégico, que abarca desde 2018 a 2020, no prevén más compras o absorciones.

"Estamos en estos momentos centrados en BMN, creemos que la fusión va a crear mucho valor para el accionista. En el horizonte de este plan estratégico no prevemos compras", ha señalado durante la presentación del plan estratégico de Bankia, que prevé alcanzar un beneficio de 1.300 millones de euros en el tercer año, un 62% más que en 2017, y repartir unos 2.500 millones de euros en dividendos durante el trienio.

En el marco de este plan, Bankia prevé establecer un pay-out de entre el 45% y el 50% hasta 2020, a lo que se suma el reparto a los accionistas del exceso de capital, siempre que se supere de forma consistente un CET1 fully loaded del 12%.

En este sentido, ha explicado que la proporción de pay-out y de exceso de capital sobre el total previsto dependerá de la evolución de los beneficios, si bien será "más o menos del 50%, quizás un poco más de dividendo frente al reparto de capital".

Teniendo en cuenta estos dos aspectos, la retribución al accionista alcanzaría los 2.500 millones de euros hasta 2020, si bien Goirigolzarri ha explicado que no está diseñado aún cómo se reingresará a los accionistas este exceso de capital, si será mediante un dividendo extraordinario o no.

"Si estamos compartiendo con el mercado que vamos a repartir a nuestros accionistas el exceso de capital del 12% implícitamente está el hecho de que en el horizonte del plan estratégico no estamos contemplando compras o absorciones", ha apuntado.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Bankia fuera comprada por otro banco, Goirigolzarri ha apuntado que no está "previsto" y, desde luego, no se encuentra en la "hoja de ruta" de la compañía que preside. "No tenemos en la mesa ni apareciendo por la mesa ningún tipo de operación corporativa", ha añadido.

