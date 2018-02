Montoro incluirá en los Presupuestos una deducción en el IRPF para las personas en edad "muy avanzada"

Simplemente NO SE LES DEBE VOTAR, ni a ellos ni a PSOE ni a Ciudadanos porque SIMPLEMENTE son IGUALES. Os darán un incremento cuando os muráis. Estos no dan nada sólo roban, los tres partidos mencionados son iguales, se escudan en banderas para su maltrato colectivo. Si falta dinero que lo impriman, a fin de cuentas son papelitos sin valor alguno. Si no quieren imprimir que lo devuelvan TODO. Este Montoro, como todos los franquistas, quieren perpetuarse aplicando el yugo y la esclavitud moderna, para ellos no hay leyes, o se interpretan siempre en su beneficio, para los demás hay leyes extremas que siempre penalizan. Si les votas, que sepas que ha cambio de NADA, deberás aguantarlos 4 inacabables años más ¿Lo soportarás? piensa que mañana puedes ser tu el que esté en el grupo de los APESTADOS y vayan a por ti, sin ley de ningún tipo que te ampare.