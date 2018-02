330 43

Economía/MWC.- Colau reivindica el 4Y4N como "uno de los aciertos más grandes" de la feria de móviles

La plataforma de negocios reúne alrededor 600 empresas emergentes y espera 19.000 asistentes

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicado que la plataforma de negocios Four Years From Now (4Y4N) es "uno de los aciertos más grandes" alrededor del Mobile World Congress (MWC), en declaraciones a los medios de comunicación este lunes en la visita inaugural de este evento paralelo a la feria de móviles.

"El 4Y4N es el lugar donde está toda la innovación, los pequeños emprendedores y las empresas emergentes, y que, precisamente, es una de las oportunidades que tiene Barcelona para aprovechar la tirada del MWC", ha explicado Colau.

La alcaldesa ha defendido así el ecosistema empresarial que tiene la capital catalana, que se impulsa a través de eventos como éste, que, por ejemplo, les permiten llegar a grandes inversores a los que no podrían acceder bajo otras circunstancias.

Estas declaraciones han sido posteriores a la visita inaugural que ha realizado Colau acompañada por el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; el secretario general de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, Pau Villòria, y el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle.

La visita ha sido conducida por el director ejecutivo del 4Y4N, Esteban Redolfi, y el director general de la Fundación Mobile World Capital, Carlos Grau, y ha pasado por diversos estands de este evento, como los de Telefónica, Seat, el Banco Sabadell, Barcelona Activa, Acció y Red.es.

QUINTA EDICION

La edición de este año del 4YFN, que se celebra desde este lunes al 28 de febrero en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, prevé recibir alrededor de 19.000 visitantes y 600 inversores, que se encontrarán con 600 empresas emergentes de 145 países y 12 delegaciones internacionales.

Asimismo, este 4Y4N reunirá a 275 conferenciantes, que debatirán sobre la tecnología de cadena de bloques, la automatización y la realidad aumentada y la virtual, entre otros temas.

