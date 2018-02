La Fed podría empezar a tolerar que la inflación supere el mítico objetivo del 2%

La Fed intentará que el ciclo de crecimiento se alargue todo lo posible

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal

Jerome Powell, nuevo presidente de la Reserva Federal, y el resto de miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) podrían estar dispuestos a aceptar que la inflación suba hasta el 2,5% y se mantenga cerca de esa zona con el objetivo de prolongar la expansión económica en EEUU, que ya dura prácticamente nueve años.

Al menos, esto es lo que lo que dicen varios analistas que han trabajado en la Fed y que sostienen que el FOMC tolerará un alza moderada de la inflación por encima de su meta de 2%. Powell realizará su primera declaración ante el Congreso como titular de la Fed el 27 de febrero y el 1 de marzo. Los analistas estarán muy atentos a sus declaraciones, no obstante, en las últimas actas de la Reserva Federal se deja entrever que cada vez más participantes defienden un objetivo de inflación más flexible.

"Algunos miembros de la línea dura del comité me sorprendieron y dijeron que no les preocuparía un exceso de inflación moderado" siempre y cuando no llegue a 2,5%, asegura Laurence Meyer, un exgobernador de la Fed, que no ha querido identificar quiénes son los que se oponen a tolerar una mayor inflación.

Esto sugiere que el temor de los inversores a que la Fed reaccione enérgicamente a las señales de mayor presión sobre los precios no tenían demasiado sentido.

Sin embargo, Meyer, que hoy dirige la consultora Monetary Policy Analytics en Washington, sí considera que este año la Fed subirá cuatro veces los tipos de interés (una subida más de lo proyectado por las autoridades en diciembre), pero dijo que probablemente ese sea el límite.

Superar el 2% en momentos concretos

Algunos dirigentes de la Fed ya manifestaron la voluntad de que la inflación pudiera sobrepasar su objetivo en momento concretos, pero siempre y cuando la tendencia a largo plazo mostrase una inflación media cercana al 2%.

"Permítanme dejarlo claro: un pequeño aumento transitorio por encima de 2% de inflación no sería un problema", explicó William Dudley, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en un discurso pronunciado el 11 de enero. "Si ocurriese, demostraría que nuestra meta de inflación es simétrica y ayudaría a mantener las expectativas inflacionarias bien ancladas en torno de nuestro objetivo para el largo plazo".

En diciembre de 2012, el FOMC se comprometió a mantener los tipos de interés cercanos a cero siempre y cuando "se proyecte que la inflación para dentro de uno a dos años no superará por más de medio punto porcentual el 2% del Comité para el largo plazo".

Mirando a los mercados

Naturalmente, la tolerancia de la Fed a una inflación superior al objetivo dependerá de qué esté ocurriendo en la economía y los mercados financieros.

Si la inflación alcanzara rápidamente el 2,5% (en menos de un año) las autoridades estarían menos dispuestas a aceptarla que si esto ocurriese de forma gradual, asegura Steven Englander, director de investigación y estrategia de Rafiki Capital.

En gran parte, también dependerá de lo que suceda con las expectativas de inflación, de acuerdo a Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics. "No tendrían problema en superar el objetivo de 2% siempre y cuando las expectativas de inflación se mantengan ancladas", sentencia.

"La Fed tolerará un exceso de inflación a menos que el mercado de bonos reaccione de manera muy negativa", aseugra Joachim Fels, asesor económico global de Pacific Investment Management.

