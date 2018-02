330 43

Nadal dice que se ha encontrado el equilibrio entre competencia y recaudación en la subasta del 3,5 Ghz

26/02/2018 - 14:51

Vodafone critica el límite de 120 Mhz por operador, ya que da prioridad a "maximizar los precios"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Ministerio ha encontrado el "punto medio adecuado" en la futura subasta de frecuencias en la banda de 3,5 GHz, en la que ha puesto un máximo de espectro por operador de 120 MHz, ya que ha logrado un equilibrio entre competencia entre operadores y recaudación para las arcas públicas.

El Ministerio propuso la semana un límite de 120 MHz como el máximo de frecuencias que podrá disponer un mismo operador o grupo empresarial en el conjunto de la banda de 3,4-3,8 Ghz, que se licitará próximamente dentro de las acciones del Plan Nacional 5G, con el que se quiere "asegurar una estructura competitiva adecuada en el mercado de las comunicaciones móviles".

En un encuentro con la prensa en el marco del Mobile World Congress (MWC), Nadal ha incidido en que el Ministerio ha logrado encontrar una posición "moderada e intermedia" entre dos extremos, uno muy conveniente para los operadores en el que no tuvieran que competir por las frecuencias y otro de "competencia extrema" que solo buscara recaudar.

En este sentido, ha asegurado que en este reparto de frecuencias, que han sido identificadas como clave para el desarrollo de la futura tecnología móvil 5G, "van a caber todos los operadores, pero tienen que competir entre ellos", porque no se pueden dar por asignadas las frecuencias.

"Hemos establecido una posición moderada, algo de competencia van a tener los operadores para tener las bandas, si no las estábamos regalando", ha incidido el ministro, quien ha apuntado que a los operadores les hubiera gustado que fuera "más holgada" y al Ministerio de Hacienda que se les hubiera apretado más.

Asimismo, Nadal ha subrayado que se sigue el modelo de subastas anteriores que fueron un éxito, ya que se asigna espectro sin "excesos de coste" para los operadores a cambio de poner unas obligaciones regulatorias, lo que, por ejemplo, permitió en el pasado el despliegue de la red de fibra líder en Europa que tiene España.

CRITICAS DE VODAFONE

Por su parte, el consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha criticado el límite máximo de 120 MHz fijado por el Gobierno a los operadores para la banda de 3,5 Ghz porque considera que se está dando "prioridad" a maximizar los precios en la subasta de espectro cuando se debería buscar un equilibrio entre compra de espectro y despliegue de red.

En un encuentro con la prensa en el marco del Mobile World Congress (MWC) ha recordado que está a favor de que se fije un límite máximo de frecuencias que podrá disponer un mismo operador o grupo empresarial en el conjunto de la banda de 3,5 GHz que se licitará próximamente, pero ha criticado el tope de 120 Mhz, ya que prefería que un operador no superara los 80 GHz para competir en igualdad de circunstancias y los precios no se disparen.

En este sentido, ha remarcado que no prefieren un límite más bajo para "pagar menos" porque la inversión será en todos la misma y, al igual que el resto de operadores, si tienen que dedicar más dinero al espectro, menos tendrán para el despliegue.

"Me parece que claramente lo que se pretende es maximizar una subasta competitiva () y eso significa que probablemente el despliegue del 5G se puede ralentizar y no hacerse todo lo rápido que se debería", ha incidido Coimbra, quien ha agregado que no quieren que les regalen espectro, sino un precio razonable que no promueva la inflación.

Asimismo, ha alertado del riesgo de que alguien esté dispuesto a "sobrepagar por el espectro", lo que llevaría a una situación "muy mala" con una operadora acaparando mucho más que el resto. Sin embargo, aunque le parece un mala decisión del Gobierno, ha reconocido que son las reglas del juego y no les queda más remedio que adaptarse a ellas.

Respecto a la posibilidad de hacer un despliegue compartido de la redes de 5G, ha recordado que ya hubo parte compartida en el 3G y en 4G en zona rurales y no tienen ningún tabú con ello, pero han incidido en la necesidad de buscar un equilibrio entre "compartir e invertir".

En este sentido, ha afirmado que en Vodafone están a favor de la competencia y que todos gana compitiendo en inversión en determinadas circunstancias. "Pero no es blanco o negocio, hay zonas donde igual tiene sentido compartir y zonas donde tiene sentido competir", ha agregado.

