Mobile congress. alvaro nadal: "algunos se lo quieren poner fácil a los que quieren quitar el mwc a barcelona"

26/02/2018 - 13:25

BARCELONA, 26 (SERVIMEDIA)

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, lamentó hoy las "distorsiones políticas" que amenazan la continuidad de Barcelona como sede del Mobile World Congress (MWC), y criticó a quienes "quieren ponérselo fácil" a las ciudades extranjeras que estarían deseosas de arrebatar a la Ciudad Condal la feria tecnológica.

Tras acompañar al Rey en su recorrido por la feria, el ministro compareció en rueda de prensa y comparó lo que está ocurriendo con el Mobile con lo que ha sucedido con la salida del Reino Unido de la UE, que ha habido países que han querido sacar réditos de ello. "No podemos negar que la situación política aquí y las distorsiones no las quieran aprovechar otros para que el Mobile no siga en Barcelona. Algunos lo quieren aprovechar y otros parece que se lo quieren poner fácil", remarcó.

El ministro dijo que Barcelona tiene una posición "imbatible" para seguir como sede y el Gobierno así está trabajando para ello, y lo que toca es "que las instituciones cumplan su papel".

Preguntado por la actitud de los partidos y movimientos independendistas y su plante al Rey, afirmó que lo que toca a las instituciones es que "cumplan adecuadamente su papel" "y lo demás sobra". "Cada uno puede defender las ideas que estime oportunas, pero hay otros sitios diferentes. Todo el mundo sabrá si está haciendo bien".

Nadal manifestó que la edición de este año de la feria está siendo un "éxito equivalente" al del año pasado y así se lo han transmitido los organizadores, la asociación GSMA, y las marcas.

Sobre la visita del Rey, el ministro minimizó las protestas este domingo de "unos pocos miles" de personas e indicó que el Monarca siempre es muy bien recibido en el certamen, y la organización pide que esté porque es un gran respaldo.

