El 60% de las empresas familiares españolas renuncian al reparto de dividendos y lo reinvierten en su negocio

26/02/2018 - 12:50

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

Alrededor del 60% de las empresas familiares españolas renuncian al reparto de dividendos y destinan sus beneficios a la reinversión en su negocio, según se recoge en un estudio presentado este lunes por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF).

El informe, titulado 'Factores de Competitividad y Análisis Financiero en la Empresa Famiiar', señala que esta es una de las principales diferencias de este tipo de empresas respecto a las no familiares, al señalar que mientras estas últimas tienen metas "de tipo económico, como la rentabilidad o el beneficio", el principal objetivo de las familiares es la "supervivencia".

Además, según el estudio, las empresas familiares españolas "han aprovechado los primeros años de la recuperación económica para reducir endeudamiento, aumentar sus plantillas y mejorar la productividad y la rentabilidad".

Por ello, durante la presentación, el director general del IEF, Juan Corona, resaltó el "comportamiento ejemplar durante la crisis" de las empresas familiares, "sacrificando rentabilidad por creación de empleo".

EMPLEO

En este sentido, el informe destaca que "el comportamiento de las empresas familiares durante la crisis puso de manifiesto un mantenimiento del empleo incluso en un entorno de reducción de los ingresos", y señala que en el periodo de 2013 a 2015 la plantilla total de las empresas familiares españolas creció un 5,3%. Además, por tamaño de la empresa en función del número de trabajadores, en todas las categorías el crecimiento de la plantilla durante dicho periodo fue mayor en las empresas familiares que en las no familiares.

En concreto, en las empresas de menos de 25 trabajadores, en las familiares hubo una reducción del número de trabajadores de un 1,71%, por la reducción del 2,3% en las no familiares; mientras que en las de 25 a 49 trabajadores, el empleo en las familiares creció un 9,49% por el 7,06% de las no familiares; en las de 50 a 99, las plantillas de las familiares crecieron un 10,18% por el 6,86% de las no familiares; y en las de 100 trabajadores o más las familiares aumentaron su plantilla en un 10,04%, por el 5,88% de las no familiares.

Debido a esto, Lázaro Rodríguez, miembro del equipo autor del estudio, destacó el "compromiso" de las empresas familiares al señalar que "cuando las cosas fueron mal durante la crisis fueron las que se resistieron más a perder empleo".

VENTAS Y RENTABILIDAD

En cuanto a las ventas y productividad durante la recuperación económica, el estudio refleja que las empresas familiares "han dado un fuerte impulso a sus ventas, que crecieron más del 10%", mientras que su productividad entre 2013 y 2015 creció un 5%. Por ello, el informe considera que esta evolución de la productividad "refleja probablemente el compromiso mutuo entre empresa y trabajadores".

En cuanto a la rentabilidad, el IEF destaca que las empresas familiares con más de cien empleados tuvieron una rentabilidadl del 8,1% en 2015, e indican que esto rompe con la afirmación de que las empresas familiares son menos rentables que las no familiares, ya que la rentabilidad de estas últimas fue del 7,67%.

Sin embargo, Corona señaló que existen una serie de elementos legislativos de tipo "tributario, mercantil y laboral" que hacen que las pymes crezcan hasta llegar a 49 trabajadores y partir de ahí se produzca un "estancamiento" y se desincentive el crecimiento. Por ello, reclamó un acuerdo de Estado entre las formaciones políticas y los distintos agentes sociales para fomentar el crecimiento de las empresas y que aumenten su tamaño para ser más competitivas.

