Economía.- Santamaría espera que Rajoy "acierte" con el nuevo ministro de Economía como "acertó" en su día con Guindos

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado este lunes que más allá de saber la fecha concreta de cuándo se producirá el relevo de Luis de Guindos, lo importante es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "acierte" con el nuevo ministro de Economía como "acertó" cuando nombró a De Guindos.

Sáenz de Santamaría, en declaraciones al Canal 24 horas de TVE recogidas por Europa Press, afirmó que el nombramiento del nuevo ministro de Economía corresponde "en exclusiva" a Rajoy, y aseguró que tener ni idea de cuándo se producirá el relevo, ya que será el jefe del Ejecutivo quien lo haga "cuando lo estime oportuno". "Si le dijera que lo sé, le mentiría", se limitó a decir.

La vicepresidenta indicó que es importante que Luis de Guindos vaya a ocupar la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), especialmente por la experiencia que ha acumulado España durante la crisis económica, tras la cual hoy el país es "más fuerte y solvente".

Así, criticó que haya partidos políticos, como PSOE y Podemos, que no hayan apoyado el nombramiento de Guindos. "Espero que reflexionen, pero claro hay partidos que no apoyan ni a miembros de su propio partido", subrayó en referencia al PSOE, que no ha respalado el nombramiento de la socialista Elena Valenciano para liderar el Grupo de los Socialistas europeos.

Preguntada acerca de si perjudica a Luis de Guindos comparecer para defender su candidatura este mismo lunes en el Parlamento europeo siendo todavía ministro de Economía, Sáenz de Santamaría aseguró que "lejos de restarle, avala una experiencia de éxito", dado que empezó como ministro durante la crisis económica "más importante de la democracia española" y deja el Ministerio con un crecimiento de más del 3%, con 600.000 nuevos empleos al año y con un sistema financiero saneado.

