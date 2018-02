Cataluña vuelve a ser la Comunidad con el IRPF más elevado para rentas medias y bajas

Madrid no vive de los demás, más bien parte de los demás viven de Madrid, no en vano es la que más aporta a la hucha de la solidaridad. Madrid no tiene razones objetivas para aumentar la presión fiscal sobre sus ciudadanos. De todos modos, tenemos un IBI bastante alto y la vida en esta ciudad es bastante cara, así que no andamos muy sobrados como para que nos quieran engatillar más.