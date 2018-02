330 43

UGT Euskadi se pregunta si el ertzaina fallecido tenía las condiciones de salud adecuadas para estar en antidisturbios

26/02/2018 - 12:05

UGT Euskadi ha reclamado al Gobierno Vasco que evalúe si sus trabajadores acuden a su trabajo con las condiciones de salud precisas para afrontar los riesgos inherentes a su puesto y, en concreto, se ha preguntado si el ertzaina fallecido por una parada cardiorrespiratoria cuando participaba en el dispositivo policial por los incidentes entre hinchas del Athletic Club de Bilbao y el Spartak de Moscu, la semana pasada en Bilbao, debía participar en la Unidad de Antidisturbios dadas sus patologías previas.

Estas manifestaciones han sido realizadas por el responsable de Salud Laboral de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio González, en el transcurso de la concentración convocada por el sindicato delante de su sede en Bilbao tras el fallecimiento del ertzaina.

En el transcurso de la concentración, en la que también ha participado el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, González ha lamentado que "desgraciadamente" se ha producido un nuevo accidente en el puesto de trabajo, aunque se haya enmarcado este fallecimiento "en el contexto de la sinrazón de la violencia en el deporte" y, en concreto, en el fútbol, ante lo cual ha reclamado la necesidad de adoptar medidas por parte de las federaciones, UEFA y FIFA.

No obstante, ha señalado que también hay que tomar medidas dentro de las empresas y la Administración, en este caso, el Gobierno Vasco. A su juicio, habrá que estudiar cuestiones como el rejuvenecimiento de las plantillas y, sobre todo, prevenir.

En este sentido, se ha preguntado si, con la edad y las patologías que presentaba el ertzaina fallecido, "estaba en el sitio dónde tenía que estar" y si no se puso "en riesgo su salud".

González ha afirmado que, aunque se dice que los hechos son "imprevisibles e inevitables", hay que hablar de la posibilidad de evitar "muchas situaciones". "Estamos hablando de prevención, de exponer a los trabajadores a un riesgos. Con todo el respeto, hay que valorar si el trabajador acude a su puesto de trabajo en las mejores condiciones médicas y de salud para afrontar los riesgos inherentes a su puesto de trabajo", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que, en este caso, se trataba de un puesto de trabajo en la brigada de Antidisturbios, "con un carga de estrés importante y situaciones estresantes". A su juicio, habría que haber analizado si ello era "compatible o no con la patología que presentaba el trabajador y si todo ello estaba controlado para que este trabajador estuviera dónde sucedieron los hechos".

"No estamos hablando de un trabajo sedentario en una comisaría, sino de la Unidad de Antidisturbios, no me voy a aventurar a decir si era compatible o no pero la salud entiendo yo que estaría controlada y vigilada para desempeñar ese puesto de trabajo", ha agregado el responsable de UGT, que ha señalado que el trabajador había sufrido una trombosis pulmonar, se le había extirpado un riñón y había estado un año de baja.

