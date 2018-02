330 43

Mobile congress. pallete: "barcelona tiene todo para seguir como sede del mobile world congress"

26/02/2018 - 10:16

BARCELONA, 26 (SERVIMEDIA)

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, afirmó hoy que Barcelona "tiene todos los ingredientes para continuar siendo la capital del Mobile World Congress (MWC)".

En la inauguración de la feria tecnológica, el responsable de la operadora española se hizo eco del debate sobre el riesgo de que la Ciudad Condal deje de albergar el Mobile por las turbulencias políticas.

"Barcelona atesora arte, cultura, innovación y gastronomía, y cuenta con las mejoras infraestructuras, buen clima y talento. Se ha convertido en una ciudad moderna e innovadora y en una referencia de la tecnología y las telecomunicaciones, incluyendo los pilotos de 5G", señaló.

Pallete subrayó el compromiso que ha tenido su compañía desde el principio para convertir a Barcelona en la capital mundial del móvil.

Por otra parte, Álvarez-Pallete aprovechó el altavoz del Mobile Congress para reclamar un nuevo marco normativo para la industria de las telecomunicaciones.

REVISIÓN NORMATIVA

"Es hora de hacer una revisión completa de las normas que nos han acompañado en el mundo analógico para garantizar que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones en el mundo digital", indicó.

A su modo de ver, el "inmenso esfuerzo" que están haciendo las empresas requiere del reconocimiento de legisladores y reguladores, lo que "implica modificar viejos enfoques que desincentivan la inversión en infraestructuras".

"Necesitamos un marco amigable que incentive la inversión", defendió. "No se trata de regular a otros, sino de que todos contemos con las mismas reglas de juego. No se trata de regular la neutralidad de la red, sino de sentar las bases de una nueva Constitución digital. No se trata de continuar poniendo el foco en un solo elemento de la cadena de valor, sino de analizar la cadena de valor en su conjunto en el nuevo ecosistema digital".

Sobre España, dijo que se ha convertido en el país con el mayor despliegue de fibra de Europa y "merece tener un papel clave en la definición de las nuevas reglas del mundo digital".

