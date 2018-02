330 43

Vodafone pide un cambio de modelo en los derechos del fútbol porque "no salen las cuentas"

26/02/2018 - 1:26

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha reclamado un nuevo modelo de precios variables para adquirir los derechos de fútbol en el que se pague por clientes, ya que con el actual sistema "no salen las cuentas" y es "mejor perder a todos los clientes" que tienen contratado este servicio a seguir pagando los precios mayoristas actuales.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En un encuentro con los medios en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, Coimbra ha señalado que con el modelo actual ni pueden seguir emitiendo el fútbol y ha asegurado que la compañía quiere encontrar una solución con los propietarios de los derechos que les permita seguir ofreciendo el fútbol a sus clientes.

En este sentido, ha explicado que esto implica un cambio de modelo de negocio para que se puedan alinear los costes mayoristas con los minoristas, es decir, que lo que pague el cliente cubra el coste de los derechos. Así, ha incidido en que esto no ocurre actualmente, ya que se emplea un modelo de costes mínimos garantizados en el que la operadora paga una cantidad fija independientemente del número de clientes.

El consejero delegado de VODAFONE (VOD.LO )España ha defendido que la alternativa es implantar un modelo variable en el que se pague por cliente y por mes, algo que ha calificado de "más equilibrado". "Esta es la situación que nos gustaría y pensamos que sería la más sana para el mercado, que correspondan los costes de los derechos con lo que el cliente va a pagar", ha incidido.

Así, ha subrayado que se ha llegado a una situación en la que el fútbol no tiene un retorno de negocio positivo. De hecho, ha apuntado que si se fueran de golpe los alrededor de 400.000 clientes que tienen contratado el fútbol perdería menos dinero en comparación con los alrededor de 200 millones de euros que les cuesta este contenido al año.

En su opinión, se ha llegado a un situación abusiva en la que los precios mayoristas han crecido de tal manera que la compañía "se puede permitir perder a todos los clientes" de la oferta de fútbol. "Si somos capaces de encontrar un modelo más equilibrado nos encantaría, pero si no se cambia ni un pelo el modelo actual, lo siento pero no salen las cuentas", ha aseverado.

Coimbra ha remarcado además que, aunque el fútbol es importante, para la compañía y sus clientes son más relevantes otros contenidos como las series y el cine, por lo que si finalmente no se lograr alcanzar un acuerdo con Mediapro o La Liga tendrán que enriquecer su oferta con otros contenidos y ajustarla.

Al mismo tiempo, ha reconocido que le cuesta ver una situación en España en la que no haya fútbol en los hogares, por lo que tiene alguna esperanza, "aunque no muy alta vista la inflación de los precios", de que se encuentre una solución para que la gente pueda seguir disfrutando del fútbol en su casa. Sin embargo, ha remarcado que ellos "no van a pagar la fiesta y otras a disfrutar", ha apostillado.

Respecto a la posibilidad de ser socios de un proveedor de Internet (OTT) como Amazon o Netflix a la hora de emitir el fútbol, ha remarcado que estarían "encantados" de ser un distribuidor si estas empresas adquieren estos derechos, pero si ser socios implica comprar conjuntamente los derechos habría que analizar el negocio y volvería a depender del modelo.

