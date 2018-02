330 43

Mobile congress. vodafone también se planta ante la "inflación" de los derechos del fútbol: "hasta aquí hemos llegado"

25/02/2018 - 0:46

BARCELONA, 25 (SERVIMEDIA)

El consejero delegado de VODAFONE (VOD.LO )España, António Coimbra, aseguró hoy que su operadora no está dispuesta a seguir pagando la "fiesta" a los propietarios de los derechos de televisión, y si no se acaba con "la inflación" actual de costes, "hasta aquí hemos llegado", porque para su compañía no resulta rentable el modelo actual.

Durante un encuentro con periodistas en Barcelona con motivo del Mobile World Congress (MWC), Coimbra manifestó que a Vodafone, como a otras teleoperadoras que se han manifestado en los últimos días también con vistas a la negociación de las próximas temporadas de la Champions League, no le salen las cuentas con el modelo de "costes fijos" actual.

Explicó que su empresa tiene que afrontar un desembolso de 200 millones de euros por estos derechos y solo ingresa 190. "Tendríamos que subir la tarifa al abonado de los 20 euros actuales de media a 50 o 60 euros, para poder llegar el 'break even' con un ingreso de 240 millones".

La operadora británica pide que Mediapro y laLiga se avengan a implantar un modelo de "costes variables" que permita a todos los 'players' obtener unos márgenes razonables.

"Sería raro no tener fútbol, pero a diferencia de lo que nos pasaba hace tres años, ahora ya sabemos que hemos tocado techo en la consecución de abonados de fútbol y que lo hemos probado todo y el volumen no crece, probando a 5, 10 o 12 euros. Hasta aquí hemos llegado. No vamos a pagar nosotros la fiesta y otros a disfrutarla".

