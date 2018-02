Bañez: "Mi responsabilidad es garantizar las pensiones de hoy y de mañana"

Sra. Báñez, parado de 53 años, con 37 años cotizados, me deniegan el subsidio de 426 euros, al menos hasta que consiga otro trabajo y la pensión de jubilación cuando llegue a la edad, sólo porque exigen haber cotizado dos años dentro de los últimos quince (entre los 50 y 65).



¿Los 37 años que he cotizado antes de los 50, no me sirven para NADA?.