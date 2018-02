Ciudadanos presenta una ley que elimina los contratos temporales

Lo del contrato único lo que supone es que ya no sabremos cuántos contratos son temporales y cuántos fijos, puesto que todo seguirá igual y desaparece el problema porque es imposible saber las cantidades de unos y otros. Es seguir todo igual pero con la eliminación del "termómetro" que sabe por dónde vamos en materia de contratación.



Por otra parte, la "mochila" (austriaca?) para autónomos que "no tendrán que cerrar para no pagar indemnizaciones por despido", ¿qué quiere decir?, que ¿el despido lo va a pagar integramente el fogasa y el autónomo seguira abierto?-



Muy bonito, lo de "luchar contra la precariedad", y el modelo "europeo" aunque no sepamos a qué país europeo se está refiriendo.



Ahora es una buena medida, si eliminas la estadística, el problema desaparece, vamos de Einstein para arriba.