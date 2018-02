Casi el 42% de las pensiones por jubilación en España son inferiores al SMI

Al 4 JUSTICIA.- Eso lo dice todo. Los del PP se están comiendo LA HUELGA Y MAS porque son un cobardes.



No han PEDIDO JUSTICIA desde el 78.



Y LA JUSTICIA es: Base Reguladora = VIDA LABORAL REAL, con esto no PUEDE/NI PODRIA HABER NINGUNA QUEJA. Cobras por lo que has pagado.



A PARTIR DE AQUÍ se puede y debe ayudar lo que haga falta, pero TIENE QUE QUEDAR CLARO QUE SE COBRA POR LO QUE HAS PAGADO.



LAS PREJUBILACIONES (TODAS), no se ajustan a la Ley de los 65 años y no les descuentan 8% por año adelantado. SIMPLEMENTE NO ES JUSTO esto:



10 años a 4.000 Euros



2 Años Subsidio de Paro



Despues, Jubilado con LA MAXIMA



A esto, Celia Villalobos ha dicho: Hay españoles que cobran mas años que los que han trabajado.



Hay, que no saben ni suma ni restar, que dicen Bla. Bla. Bla. Si te Jubilas a los 65 años ES IMPOSIBLE QUE COBRES MAS AÑOS QUE LOS QUE HAS TRABAJADO.