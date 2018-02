Los guiños de Montoro a funcionarios costarán 3.500 millones más al año

¿Sr. Montoro para cuando un guiño a los parados mayores de 52 que hemos contribuido casi 40 años?.



Parado “de larga duración”, 53 años, con “37 años cotizados”, me deniegan el subsidio de 426 euros, al menos hasta que consiga otro trabajo y la pensión de jubilación cuando llegue a la edad, por no cumplir un sólo requisito que es no haber cotizado dos años dentro de los últimos quince (entre los 50 y 65).



¿Los 37 años que he cotizado antes de los 50, no me sirven para NADA, aunque no haya sido funcionario?.