La germanización de la política italiana borra del mercado la ruptura del euro

Falta una semana de que se celebren las elecciones generales en Italia

"Un gran pacto será bien recibido, porque generará estabilidad"

A una semana de que se celebren las elecciones generales en Italia -el 4 de marzo-, algo más de un tercio de los llamados a votar admite no haber decido qué papeletas depositará en la urnas. No es una gran novedad. "En unos comicios italianos siempre hay lugar para las sorpresas", reconoce Claudio Ferrarese, analista de Fidelity International. Sin embargo, en esta ocasión, aunque las encuestas apuntan a que el resultado no será para nada esclarecedor y a que obligará a los tres grandes polos políticos -centroderecha, centroizquierda y antipartidos- a llegar a acuerdos para formar Gobierno, al estilo de la gran coalición alemana que está a punto de cerrarse, el mercado muestra una inédita tranquilidad ante una cita electoral de tanta importancia en Italia.

La germanización de la vida política del país transalpino gusta a las bolsas y aporta sosiego a los bonos. Y nada tiene que ver la serenidad con la que se afrontan hoy estas elecciones con la tensión con la que la Eurozona vivió, en marzo y abril de 2017, los comicios de Holanda -en los que la ultraderecha se erigió como una seria amenaza- y, particularmente, de Francia -en los que la izquierda que encabezaba Jean-Luc Mélenchon, por un lado, y el populismo de Marine Le Pen, por otro, cuestionaban frontalmente el futuro de la Unión Europea tras el mal trago del Brexit-.

Las cifras de la 'tranquilidad'

Los datos así lo demuestran. La fragmentación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República se da por segura, pero el FTSE Mib milanés -principal índice de la bolsa italiana- es el único entre las grandes referencias europeas que pisa con firmeza terreno positivo en 2018 -repunta un 3,75%-. En el mismo periodo, el Cac 40 francés consigue empatar, sube un 0,09%, el Ibex 35 cae un 2,21% y el Dax 30 alemán cede un 3,36%.

Tampoco ofrece pruebas de un gran estrés la prima de riesgo del país -el diferencial entre la rentabilidad que ofrece el bono italiano a 10 años y el Bund alemán-, que retrocede un 11% desde que comenzó el año, casi 20 puntos básicos, hasta los 141 enteros. Este retroceso del riesgo país es similar al que protagoniza España, cuya prima se reduce en exactamente 20 puntos básicos en 2018, hasta los 94, a pesar de la incertidumbre catalana.

Hay más cifras que reflejan la tranquilidad con la que enfrenta el mercado la cita electoral. Hasta 10 compañías del principal selectivo italiano merecen la recomendación de compra para el consenso de mercado que reúne FactSet. Entre ellas, destacan los consejos que reciben la cementera Buzzi Unicem, la energética Enel y dos bancos, UniCredit y Intesa Sanpaolo, después del castigo que ha sufrido el sector financiero en 2016 y 2017.

Además, tras repuntar cerca de un 21% en el último año, el FTSE Mib italiano cotiza a un PER (veces que las ganancias están recogidas en el precio de las acciones) de 12,7 veces, situándose como el índice más barato entre los principales de la eurozona, al encontrarse el multiplicador de beneficios del Ibex 35 en 12,9 veces, al igual que el del Dax 30, y el del Cac 40 en 14,7 veces.

"Las elecciones en la tercera economía más grande de la zona del euro son el evento político más significativo en 2018 para los mercados del Viejo Continente", advierte Anneka Gupta, estratega de ETF Securities, quien, eso sí, confirma que "es poco probable que el resultado perturbe las bolsas o los bonos". Esta postura, que se ha ido extendiendo entre los analistas en las últimas semanas y que cuenta con el visto bueno del mercado, ha propiciado que en el El Perfil del Mercado, la herramienta de elEconomista que pauta al inversor los principales riesgos del calendario político, macroeconómico y de los bancos centrales en los próximos meses, las elecciones en Italia del 4 de marzo han pasado de estar catalogadas como una dificultad de primera categoría, a un escollo de se- gunda -ver la página 3 del suplemento Ecobolsa-.

1 Coalición de centroizquierda (el Gobierno deseado). "Hay pocas posibilidades de que la Coalición de centroizquierda que actualmente controla el Gobierno, liderada por el primer ministro Paolo Gentiloni, sobreviva a las elecciones intacta", se lamenta Mauro Vittorangeli, director de inversiones de renta fija de Allianz Global Investors, ya que, en su opinión, "es la preferencia de los mercados por su disciplina fiscal, dada la preocupante relación deuda/PIB de Italia, de más del 130%".

2 Coalición de centroderecha (un Gobierno 'soportable'). Tampoco lo tendrá fácil para al-canzar una mayoría suficiente en solitario la Coalición de centroderecha que encabeza Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y que incluye a la Liga Norte de Matteo Salvini y a los Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, ambos tendendentes al nacionalismo y a posturas racistas, cercanas al fascismo. La victoria de esta coalición, que ha ido ganando impulso según se acerca la fecha de las elecciones, "sería algo menos favorable, pero no demasiado negativa, con un primer ministro moderado y proeuropeo como Antonio Tajani, actual presidente del Parlamento Europeo", interpreta el analista.

3 Una gran coalición (el Gobier-no más probable). "Una gran coalición será bien recibida por los mercados, porque generará estabilidad y dará continuidad a las reformas", señala Matteo Ramen-ghi, responsable de inversiones de UBS Italia. Éste "el caso más probable" con el que trabajan la mayoría de las firmas de inversión y el que han comprado también los inversores. "La principal razón es que la nueva ley electoral favorece que las fuerzas políticas establecidas las que conforman la Coalición de centroizquierda que lidera el Partido Demócrata de Matteo Renzi y Forza Italia- puedan alcanzar un pacto entre ellas", asegura Mauro Vittorangeli.

4 Movimiento 5 Estrellas (po-co probable). Este complejo sistema mixto de elección que se estrena en Italia "hace muy poco probable que ganen los partidos más extremistas, incluido el Movimiento 5 Estrellas -que presenta un renovado impulso y surge como primera opción en algunas encuestas-", insiste el experto de Allianz, quien apostilla que "estas son las buenas noticias que está cotizando el mercado".

Ramenghi, de UBS, añade que "ningún partido ni ningún movimiento político está haciendo campaña abiertamente en contra del euro actualmente y tanto el Movimiento 5 Estrellas como la Liga Norte han renunciado a un referéndum sobre la salida de Italia de la Eurozona".

5 Repetición de elecciones (el principal riesgo). El peor escenario es que las distintas fuerzas políticas de centroizquierda y de centroderecha no alcancen un acuerdo de gobierno y que se tengan que repetir estas elecciones, "probablemente después del verano", observa también el analista de UBS, quien concluye que "tal contexto prolongaría el punto muerto político y paralizaría las reformas".

