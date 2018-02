330 43

First National Bank y Enterprise Rent-A-Car rompen su relación con la Asociación Nacional del Rifle de EEUUU

23/02/2018 - 20:31

El mayor banco privado de Estados Unidos, First National Bank of Omaha, y el gigante del alquiler de coches, Enterprise Rent-A-Car, han cortado las relaciones con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) después de que las redes sociales llamaran al boicot a las empresas que tienen relaciones con dicha asociación a raíz del tiroteo en una escuela de Florida.

NUEVA YORK, 23 (EUROPA PRESS)

En concreto, First National Bank of Omaha anunció que no renovará su contrato con la NRA mediante el cual se ofrecían tarjetas de crédito. "Los comentarios de nuestros clientes nos han llevado a revisar nuestra relación con la NRA. Como resultado, el banco no renovará su contrato con la asociación para emitir la tarjeta NRA Visa", apuntó en un tuit la entidad.

De su lado, la compañía de alquiler de coches aseguró que Enterprise finalizará su alianza con la NRA, por la que los miembros de la asociación recibían descuentos. Asimismo, utilizando la misma vía de comunicación que el banco, Enterprise indicó que el programa finalizará el próximo 26 de marzo.

First National Bank of Omaha y Enterprise aparecieron en una lista realizada por el sitio web 'ThinkProgress' en la que se incluía más de una veintena de compañías involucradas en alianzas corporativas con la NRA.

Algunas de las compañías que aparecen en la lista y que estarían haciendo negocios con la NRA son las empresas de alquiler de coches Hertz, TrueCar o Avis, la firma de paquetería FedEx, y otras como LifeLine Screening, North American Lines, Starkey Hearing Technologies, ManagerUrID, Life Insurance Central o eSalud.

La NRA, sin embargo, acusó a los "oportunistas" de aprovecharse del tiroteo de la semana pasada. En la Conferencia de Acción Política Conservadora en Washington, el vicepresidente ejecutivo de la NRA, Wayne LaPierre, dijo que la solución para detener los tiroteos masivos era armar a los profesores en las escuelas, opinión que repetiría más tarde el presidente, Donald Trump.

