Economía/MWC.- Un total de 88 empresas mostrarán sus tecnologías móviles en los pabellones de España del MWC y 4Y4N

España celebrará el primer Encuentro Ministerial Iberoamericano durante el Mobile World Congress

El Gobierno de España estará presente en el Mobile World

Congress (MWC) y en la feria para emprendedores 4 Years from Now (4YFN), que se celebran la próxima semana en Barcelona, con sendos pabellones institucionales en los que se exhibirán un total de 88 empresas representativas de la industria móvil nacional.

En concreto, en esta edición el pabellón de España cuenta con 810 metros cuadrados y 56 empresas, 50 con espacio físico y seis en la modalidad pack visita, que han sido seleccionadas a través de una convocatoria por la entidad pública empresarial Red.es, que organiza el pabellón de España desde 2013.

Las empresas españolas, algunas de las cuales ya estuvieron en ediciones anteriores, pertenecen a diferentes sectores de la tecnología digital como el desarrollo de aplicaciones, Big Data, ciberseguridad, cloud, marketing digital, comercio electrónico, educación y sanidad, Internet de las Cosas (IoT), tecnologías del lenguaje y ciudades inteligentes.

De las 50 empresas con stand propio, 20 proceden de Madrid y 14 de Barcelona, mientras que La Coruña, Sevilla, Valencia cuentan con tres compañías, Pontevedra, con dos, y Tarragona, Toledo, Cartagena, Zaragoza y Vizcaya, con una. Las seis con pack de visita vienen de Sevilla, La Coruña, Vigo, León, Palencia y Tarragona.

En un comunicado, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital subraya que el pabellón de España proporciona a las empresas asistentes oportunidades de negocio e internacionalización. De hecho, el stand dispone de un área de networking, donde los visitantes pueden interactuar con los representantes de las empresas.

Como novedad, este año se incorpora un market place, donde se podrá consultar mediante unas tablets toda la información del pabellón, que cuenta con un mostrador informativo de Red.es y otro del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), así como de las empresas expositoras. Se podrán, además, agendar reuniones de forma rápida.

ENCUENTRO IBEROAMERICANO

Por otro lado, en el marco de los encuentros institucionales del Mobile World Congress, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital auspiciará el primer Encuentro Ministerial Iberoamericano.

El objetivo de esta reunión es firmar la Carta Iberoamericana para el Desarrollo del Ecosistema Digital, un documento que ponga los cimientos necesarios para facilitar un intercambio de conocimiento sobre los retos tecnológicos, las políticas públicas y facilite las fórmulas de alianza y cooperación.

En este encuentro se abordarán cuestiones de actualidad de ámbito tecnológico como son los territorios inteligentes, el impulso del español y el portugués a través de tecnologías del lenguaje, y los derechos y las brechas de género digitales.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, acompañará al SM el Rey Felipe VI y a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el próximo lunes en el recorrido que llevará a las autoridades a conocer, entre otros, los pabellones de los patronos de la Fundación Mobile World Capital en la muestra tecnológica más importante del mundo.

FOUR YEARS FROM NOW

De forma paralela al MWC, la Fundación Mobile World Capital organiza por quinto año consecutivo la feria 4YFN dirigida a las startups del ámbito de las tecnologías móviles. En esta feria, Red.es y el ICEX coordinan el pabellón de España en el que estarán presentes 32 empresas de diversos sectores, incluidas cinco del ámbito de la ciberseguridad que vienen de la mano de Incibe.

Además, el pabellón de España en el 'Four years from now' contará con cuatro mostradores institucionales de Red.es, ICEX, Incibe y Enisa, para ofrecer información sobre sus programas y servicios.

La feria acogerá también la fase final del II Hackathon de tecnología del lenguaje, cuya primera fase online acaba de terminar. El concurso, enfocado en el área de la salud y la biomedicina, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de aplicaciones y funcionalidades relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática en un corto periodo de tiempo.

Incibe, por su parte, invitará a los visitantes de la feria a participar en retos de ciberseguridad en entornos móviles para que puedan poner a prueba sus conocimientos en esta materia. Con los retos pretende concienciar a los usuarios sobre los riesgos de seguridad de los dispositivos móviles y la necesidad de estar al día de las actualizaciones y parches de seguridad.

