El Gobierno presentará cinco convocatorias de empleo público docente hasta 2022

Mientras no se quite el tema, y pase a ser una prueba tipo test, como en el MIR...



Que salgas sabiendo si has aprobado y pasas a la siguiente sin que te corrijan.



Todo va a seguir igual, los temas los evalúa el tribunal como le sale y listo.



Ya quedara el tribunal con su candidato/s, y escribirá un clave o lo que fuere.



Si eso falla, la apertura de las plicas no se hace ante notario precisamente.



Y que decir de las oposiciones en lenguas vernáculas, que se harán en español, en vez de con traductor jurado, por falta de tribunales... Y quien sabe si de candidatos, que sepan escribir con corrección, que veinte páginas no está al alcance de muchos supuestos hablantes.



También seguirán con las revisiones de nota consistentes en mirar si se ha calculado bien la media.



El concurso de meritos se hará a ciegas, dado que no se publica lo que alega cada candidato para tener una puntuación determinada, no vaya a ser que ha mentido en algún punto, o se han equivocado a favor de alguien.



Y finalmente seguiran pidiendo entregar una documentación antes de la oposición, sin ninguna garantía de que ha sido elaborada por el candidato...



Si los sindicatos no tumban las oposiciones, es porque no les interesa, y al estado tampoco.