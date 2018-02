330 43

Economía.- Méndez de Vigo asegura que el Gobierno va a presentar los Presupuestos de 2018 porque es su "obligación"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Ignacio Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que el Gobierno va a presentar los Presupuestos de 2018 porque es su "obligación" y porque benefician a los españoles, si bien ha recordado que cuenta con 135 diputados en el Congreso y se necesitan 176 para ser aprobados.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo indicó que los Presupuestos contemplan una mayor financiación a las comunidades, la equiparación salarial de policías y guardias civiles con mossos de esquadra, la subida de los salarios de los funcionarios o la bajada del IVA para las entradas de cine. "Aspectos que creemos que la inmensa mayoría de los españoles considera positivos", reiteró.

No obstante, insistió en que si finalmente no hay nuevos Presupuestos, están prorrogados los de 2017, aunque no se podrán adoptar ninguna de estas nuevas medidas. "La actitud de rechazarlos de plano sin conocerlos es una manía", reprochó a los grupos que no están dispuestos a apoyarlos.





