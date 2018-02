Montoro garantiza la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad en tres años

Yo tambien me quiero equiparar y con un 0´25 % ni con 100 años de vida que me dé Dios. Es curioso con que facilidad surge la pasta para unas cosas y que cutrez para otras. La tumba del PP la han escabado a gusto con el tratamiento a los jubilados a los que ha metido en un respetable saco y los ha dejado poco menos que a su suerte. Los demás partidos tampoco se libran, el PSOE porque llegó a congelarlas y se pasó el pacto de Toledo por el forro de la camisa y los demás porque no están ni se les espera.