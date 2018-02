330 43

Álvarez-pallete: "veo a telefónica con optimismo, líder e independiente, y no temo una opa"

22/02/2018 - 14:03

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El presidente de TELEFONICA (TEF.MC ) José María Álvarez-Pallete, aseguró hoy que los resultados "sólidos" que logró su compañía en 2017, con un crecimiento del beneficio del 32,2%, permiten ver "con optimismo" el futuro del grupo, como una empresa "líder" e "independiente", y no teme una OPA.

En la presentación de los últimos resultados anuales de la operadora, al responsable de Telefónica se le preguntó por la bajada en la cotización de la compañía y dijo que lo importante es la evolución positiva del grupo en los últimos años, con "seis años seguidos creciendo en ingresos" y con una bajada de la deuda "que debe estar cerca de un récord mundial".

Pallete aseguró que la bajada de la deuda, que en el último ejercicio retrocedió un 9%, será un objetivo prioritario, igual que el retorno del capital empleado. "Si vamos a ir a todos los gastos a cualquier precio, la respuesta es no, y si vamos a estar dispuestos a no decir lo que pensamos sobre la regulación, la respuesta también es no", dijo.

En su comparecencia ante los medios, el presidente de Telefónica aseguró que su grupo trabaja sobre una posible salida a Bolsa en Reino Unido, pero "sin urgencia y sin un calendario" cerrado. "No queremos regalar valor", afirmó. "Lo haremos cuando se den condiciones en el mercado. Tenemos el mejor activo móvil en Reino Unido y el desempeño de nuestro equipo allí es el mejor del sector".

Pallete dijo que una de las cosas a mejorar es el resultado del grupo en México. "No estamos satisfechos, no por el trabajo de nuestros compañeros, sino por la situación del mercado, y hay posibilidades de mejora", agregó.

En relación con el marco regulatorio, el presidente es partidario de "una enmienda casi global" porque no está favoreciendo la inversión en Europa".

Sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de la plantilla de Telefónica, Pallete comentó que su grupo "no mira el género a la hora de fijar el salario" y está tomando medidas para reforzar la vigilancia, con un seguimiento interno y también de consultores externos. Telefónica, dijo, se ha marcado como compromiso llegar a tener un 30% de mujeres directivas en tres años.

