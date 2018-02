330 43

Abogado del TUE da la razón en parte a Scotch Whisky frente a Glen Buchenbach

22/02/2018 - 13:29

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Henrik Saugmandsgaard, ha dado la razón en parte este jueves a Scotch Whisky, que denunció a la marca alemana Glen Buchenbach por vulnerar su indicación geográfica registrada y exigió que dejara de utilizar la denominación 'Glen'.

BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)

La asociación de whisky escocés denunció ante un tribunal alemán de Hamburgo al comerciante de la marca Glen Buchenbach por emplear el término 'Glen' -palabra de origen gaélico que significa "valle estrecho" y que utilizan 31 de las 116 destilarías que fabrican Scotch Whisky_al considerar que vulneraba su indicación geográfica registrada porque su uso podría inducir a error sobre el origen del whisky. El tribunal alemán ha pedido a la justicia europea que se pronuncie sobre el caso a la luz de la normativa europea sobre la protección de las indicaciones geográficas registradas aplicable a las bebidas espirituosas.

En sus conclusiones publicadas este jueves sobre el caso, el abogado general aclara que sólo hay un uso indirecto prohibido si la denominación controvertida es "idéntica" a la indicación geográfica registrada o similar desde el punto de vista fonético o visual y no basta con que la denominación pueda suscitar en el consumidor algún tipo de asociación de idea, ya sea con la indicación geográfica o el área geográfica al que se refiere.

No obstante, aunque la denominación controvertida no debe presentar necesariamente una semejanza fonética y visual con la indicación geográfica registrada para evocar de forma "ilegal" dicha indicación, precisa que resulta indiferente que la denominación controvertida se corresponda o no con el nombre de la empresa o del lugar en el que se fabrica el producto, como alega el productor alemán, que justifica que la designación Glen Buchenbach responde a un juego de palabras entre Bergien, el nombre del lugar de origen de la bebida y el nombre de un río local, el Buchenbach.

El abogado general estima que le compete al tribunal de Hamburgo determinar si la proximidad conceptual entre la indicación y la denominación impugnada en este caso puede llevar a un consumidor europeo medio a pensar directamente en 'Scotch Whisky cuando está ante otro whisky designado con la denominación 'Glen' y se da una evocación prohibida.

Tampoco descarta la existencia de una posible indicación falsa o engañosa que pueda dar una impresión "falsa" sobre el origen del whisky y ha dejado claro que no cabe considerar la información adicional que figura junto al signo controvertido en la designación, presentación o etiquetado, en particular las referidas a su verdadero origen, tal y como alegaba el productor alemán.

Las conclusiones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia, aunque suele seguir su dictamen en la mayoría de los casos. En este caso concreto, se espera que la sentencia arroje más claridad.

