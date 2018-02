330 43

Economía/Empresas.- Coca-Cola reduce en España un 45% el contenido de azúcar en el total de sus ventas desde el año 2000

Las bebidas sin azúcar o sin calorías supusieron el 38% de sus ventas el año pasado

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Coca-Cola en España ha reducido un 44,8% el aporte de azúcares por litro del total de ventas de sus bebidas desde el año 2000 y un 9,1% en 2017 respecto al año anterior, según datos de la compañía, que señala que las bebidas sin azúcar o sin calorías coparon el 38% de sus ventas en 2017.

De acuerdo a los mismos datos, desde 2014 la compañía ha reducido el porcentaje de azúcares añadidos de diversos productos de algunas de sus marcas más relevantes. Así, en Fanta Naranja y Fanta Limón se ha reducido el contenido de azúcar añadido un 40 y un 41,1% respectivamente, en Sprite un 81,8%, y en Powerade un 34,6%. En el caso de Nordic Mist Tonic Water la reducción del contenido de azúcares alcanza el 8,5%.

Actualmente, la compañía dispone de 262 referencias de bebidas y ofrece una versión sin azúcar añadido en cada una de sus marcas. En concreto, del total de referencias en la gama de bebidas que Coca-Cola en España comercializa en nuestro país, 118 corresponden a productos sin azúcar añadido, light/ligero o zero. Respecto al aporte de azúcar de productos de Coca-Cola a la dieta en España, su contribución en 2017 fue de 5,48 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y 22,4 kilocalorías por cada 100 mililitros.

En el caso específico de las bebidas de la marca Coca-Cola, Coca-Cola zero azúcar y Coca- Cola sabor light (sin azúcar), junto a sus variedades Coca-Cola zero azúcar cherry, Coca- Cola zero azúcar zero cafeína, Coca-Cola sabor light limón (sin azúcar) y Coca-Cola sabor light sin cafeína (sin azúcar) ya suponen en nuestro país el 41% del total de ventas en este segmento.

La empresa ha subrayado que lleva más de 30 años ofreciendo bebidas sin azúcares añadidos, con lanzamientos como la Coca-Cola light sin azúcar, en el año 1984; Nestea sin azúcar, una década más tarde; o Coca-Cola light sin azúcar y sin cafeína, en 1998; junto a otros más recientes como Coca-Cola zero azúcar, en el año 2006, Fanta zero sin azúcar añadido, en 2008, o Aquarius zero azúcar, en 2015,entre otros.

MAS INFORMACION Y ENVASES MAS PEQUEÑOS

Por otro lado, Coca-Cola promociona el uso de envases más pequeños para que el consumidor pueda controlar su ingesta de azúcares con más facilidad y comercializa actualmente 18 envases diferentes para cada ocasión, lo que supone, según la compañía, una respuesta a las preferencias de la población.

Coca-Cola en España apuesta por la innovación "a través de reformulaciones de productos y nuevas opciones de bebidas con menor contenido de azúcar añadido en su porfolio" y subraya que lleva años realizando un "notable esfuerzo" en la difusión de los datos de la información nutricional en el etiquetado de todas sus bebidas, lo que permite que "las nuevas bebidas que no contienen azúcar supongan una opción de elección real".

