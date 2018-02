330 43

Economía.- UGT advierte de que cerrar térmicas supondrá más coste energético y el país "no lo puede permitir"

Pide más inversiones en tecnología y mantener en carbón autóctono y reclama que se trabaje por una política de Estado

VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Pedro Hojas, ha advertido de que cerrar las centrales térmicas supondrá más coste energético, que entre otras cosas conllevará pérdida de competitividad, y considera que el país "no lo puede permitir".

Hojas, quien ha participado en unas jornadas del sindicato en Valladolid, se ha referido a los anuncios por parte de Iberdrola y Endesa de los anuncios de cierre de las centrales de Velilla (Palencia) y Lada (Asturias) en el caso de la primera y Compostilla (León) en el de la segunda.

El responsable de UGT considera que es "incomprensible" que las eléctricas se escuden en energías limpias cuando hay tecnología que permitiría seguir con la quema del carbón autóctono, que significa un 7 por ciento pero que para el país sería "brutal" el impacto social.

En este sentido, y tras recordar los beneficios de Iberdrola, ha señalado que se podría invertir una "pequeñísima parte" de ellos en una transición hacia energías verdes "responsable".

Hojas ha advertido de que dentro de poco pedirán cerrar las centrales nucleares y se ha preguntado a dónde van a llevar el precio por kilovatio, algo que repercute no sólo en la pobreza energética, sino en las industrias, que perderán competitividad.

Como consecuencia de ello, ha señalado que si ocurre esto se "cargarán de un plumazo" todos los acuerdos a los que se llegue, dado que hay una diferencia de un 30 por ciento en competitividad energética si se compara España con Alemania o Francia. "Cualquier acuerdo de competitividad pierde capacidad por el coste de la energía", ha señalado.

PACTO DE ESTADO

En este contexto, Pedro Hojas se ha congratulado por el pacto firmado por Aragón, Asturias y Castilla y León en el que abogan por un pacto de Estado por la energía que considera "fundamental", no sólo por los costes, sino por las consecuencias para el futuro industrial, por ello ha abogado por trabajar por una "política de Estado".

En el caso del anuncio de Endesa, el responsable de UGT ha aclarado que la eléctrica dice que "quiere cerrar" y no que "va a cerrar" y ha anunciado que "lucharán con todas las energías" para que esto no suceda, ya que considera que "no es justo" lo que plantea.

Asimismo, ha adelantado que harán "movimientos importantes" en Bruselas para pedir y exigir una moratoria y flexibilidad para la devolución de las ayudas al carbón de manera que el plazo se extienda más allá de 2018.

Hojas ha incidido en el "pulso continuo" de estas empresas, que tienen mucho "poder" mediático y económico y ha aclarado que los sindicatos van a seguir su apuesta por ir a una transición a las energías limpias pero ha aclarado que hay que hacerlo de manera "socialmente responsable" porque el país no puede permitir que sea de otra forma y que los costes energéticos se "disparen".

Asimismo, ha cuestionado si a lo que se quiere ir es hacia ciclo combinados de gas, que son muchísimos más caros, por lo que considera que hay debates que se caen "por su propio peso", aunque los intereses empresariales sean legítimos, pero cree que deben de ir acompañados por una responsabilidad social corporativa en el territorio del que han sacado tanto beneficio.

