REE destinó en 2017 más de 9 millones de euros a innovación

22/02/2018 - 12:30

Red Eléctrica de España (REE) ha destinado más de 9,3 millones de euros en 2017 al desarrollo de 85 iniciativas relacionadas con la innovación, contempladas en su estrategia para el periodo del 2016 al 2019, que fue definida con el propósito de potenciar la innovación como palanca de crecimiento, informó la compañía.

Este volumen de inversión, que supone en el 2017 un 8,1% más con respecto al año anterior, se ha desarrollado en diversos ámbitos de la actividad de la compañía y se ha enfocado principalmente a los vectores de digitalización, personas, sostenibilidad y tecnología.

En este sentido, REE (REE.MC )ha focalizado sus esfuerzos en continuar en el desarrollo del proyecto 'Best Paths' (Beyond the State-of-the-art Technologies for re-Powering Ac corridors & multi-Terminal HVDC Systems), proyecto europeo coordinado por el operador, y en el que participan 39 socios entre universidades, centros tecnológicos, industrias, empresas eléctricas y TSO.

Además, en colaboración con KCI-InnoEnergy, Red Eléctrica lanzó en noviembre del año pasado el programa Grid2030, una convocatoria pionera en el sector en España y abierta a nivel europeo, que nace con el objetivo de detectar ideas de interés futuro para el sistema eléctrico y financiar su transición a soluciones más cercanas a su utilización en la red de transporte.

Por otra parte, entre los proyectos adscritos a programas nacionales de fomento de la innovación, Red Eléctrica continúa trabajando en el proyecto Amcos-Stability Facts para el diseño de un prototipo que mejore la estabilidad de la frecuencia y la tensión en pequeños sistemas aislados.

También en 2017 ha finalizado con éxito el proyecto Vegeta, una metodología para optimizar globalmente todo el ciclo de tratamiento de la vegetación en las calles de seguridad de las líneas, con el objetivo de conseguir una gestión eficiente y socialmente responsable.

