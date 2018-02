330 43

Economía/Empresas.- Alba tendrá un 5,1% indirecto de Gas Natural tras invertir 500 millones en Rioja Bidco (CVC)

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Corporación Financiera Alba se hará con una participación indirecta del 5,1% en el capital social de Gas Natural Fenosa tras invertir 500 millones de euros en la sociedad controlada por fondos asesorados por CVC que ha alcanzado un acuerdo con Repsol para adquirir su participación del 20,072% en la gasista.

Según informó el 'vehículo' inversor de Banca March a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), invertirá indirectamente estos 500 millones de euros en Rioja Bidco Shareholdings, la sociedad que tomará la participación de la petrolera en Gas Natural Fenosa.

De completarse la operación, que está sujeta al cumplimiento de las condiciones para el cierre de la transacción entre Rioja Bidco y Repsol, Financiera ALBA (ALB.MC )contará con una participación indirecta aproximada del 25,7% en la sociedad controlada por fondos asesorados por CVC que, a su vez, supondrá una participación indirecta del 5,1% en el capital social de Gas Natural Fenosa.

Este jueves, Repsol ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo para la venta de su participación del 20,072% en el capital de Gas Natural Fenosa a Rioja Bidco por un importe total de 3.816,31 millones de euros, una operación que reportará a la petrolera plusvalías de aproximadamente 400 millones de euros.

En concreto, Repsol se desprenderá de un paquete de 200,85 millones de acciones de Gas Natural a un precio de 19 euros por título. De esta manera, el precio acordado por Repsol con la sociedad gestionada por CVC para la venta de esta participación supone una prima del 4% sobre el precio de cierre de cotización de ayer de las acciones de Gas Natural Fenosa (18,28 euros) y el mismo precio que abonó hace más de un año y medio GIP a la petrolera por la compra del 10% en la gasista.

El cierre de la operación está supeditado a la obtención en un plazo no superior a seis meses, desde la firma del contrato, de la autorización de las autoridades competentes en México, Corea del Sur, Japón y Alemania a la operación de concentración que en dichos mercados supone la venta.

Además, debe contar con la no oposición, expresa o tácita, del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services Ltd. en el mismo plazo no superior de seis meses.

Asimismo, está condicionada a la firma por CVC de un contrato entre accionistas con Criteria Caixa y GIP III Canary 1, los otros dos socios mayoritarios de Gas Natural Fenosa, no más tarde del 22 de marzo, así como al nombramiento, no más tarde de la fecha de cierre de la compraventa, de tres personas designadas por la sociedad del fondo británico como miembros del consejo de administración de la gasista, en sustitución de los tres representantes con los que actualmente cuenta Repsol en el máximo órgano de gobierno.



