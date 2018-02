330 43

Ocu denuncia los "abusos de las compañías" en los casos de manipulación de contadores

22/02/2018 - 11:45

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció este jueves que las compañías de gas y electricidad "se aprovechan de un procedimiento abusivo que deja indefensos a los consumidores y sin apenas posibilidad de reclamación" en los casos de manipulación de contadores.

La OCU advirtió de que desde 2013 ha aumentado "de forma significativa" el número de casos en los que las compañías eléctricas y de gas acusan a los consumidores de manipulación fraudulenta del contador. Este incremento se debe, según la organización, a un cambio en la normativa que incentiva a las distribuidoras a perseguir los fraudes. No obstante, para la OCU este procedimiento "no reúne las garantías suficientes para evitar el abuso y la arbitrariedad de las compañías contra los usuarios".

La organización de consumidores revela que en 2017 recibió casi 500 consultas sobre esta cuestión. En la mayoría de los casos, explica OCU, los consumidores recibían "importantes facturas" por una supuesta manipulación del contador y con un cálculo del consumo estimado durante ese periodo.

Respecto a este procedimiento, OCU denuncia que "no reúne las suficientes garantías para los consumidores", puesto que las compañías son "jueces y parte en el procedimiento". "No comunican las inspecciones y, en algunos casos, estas se realizan por parte de empresas privadas contratadas por las compañías que no respetan la presunción de inocencia", detalla la organización.

Entre las recomendaciones de cara a los usuarios, la OCU destaca solicitar el informe de inspección (puede contener fallos que lo invaliden), reclamar a la comercializadora y distribuidora o, si estos últimos no dan solución, acudir a los tribunales (puesto que las sentencias suelen dar la razón a los consumidores, en especial las de la Audiencia Nacional de Valencia y Madrid).

En cuanto a las reivindicaciones para evitar las mencionadas situaciones, la prioritaria para OCU es la de cambiar el sistema mediante el cual se sanciona la manipulación del contador, puesto que el actual "deja al consumidor en una situación de inferioridad y total indefensión". Asimismo, la organización considera que "deberían ser las Direcciones Generales de Industria quienes actuaran cuando las empresas detecten una anomalía en el contador", para que el encargado de verificar la supuesta manipulación fuera "un funcionario imparcial".

(SERVIMEDIA)

22-FEB-18

ASJ/gja

PUBLICIDAD