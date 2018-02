330 43

Azpiazu insta al Gobierno de Rajoy a garantizar a los pensionistas que no van a perder su "derecho a la pensión"

22/02/2018 - 11:18

Considera que las mujeres tienen "razones más que suficientes" para movilizarse el 8 de marzo

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha reiterado su demanda de transferencia a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y ha afirmado, además, que el Gobierno de Mariano Rajoy debería tranquilizar a los pensionistas trasladándoles "el mensaje de que tiene derecho a una pensión y no lo van a perder".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el consejero vasco se ha pronunciado, de este modo, en la jornada en la que las asociaciones de pensionistas tienen previsto movilizarse en defensa de unas pensiones dignas.

Pedro Azpiazu ha reclamado, de nuevo, la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, tal como contempla Estatuto de Gernika, y esperado que la negociación de esta competencia "vaya avanzando".

A su entender, "pensar que va a haber rupturas de cajas únicas es bastante difícil", pero, si "tenemos la capacidad de recaudar las cotizaciones, pagar las pensiones, ponerlo en consonancia con otros instrumentos de política social, con la RGI, le dará una unidad a la política social, mucha mayor racionalidad".

Respecto a las movilizaciones de los pensionistas, ha remarcado que el importe de las pensiones depende del Gobierno de Mariano Rajoy, si bien ha afirmado que "entiende" que exista un "cierto temor" al ver que las prestaciones suben el 0,25% o que "la hucha se va acabando".

"Lo que hay hacer por parte del Gobierno central, que creo que no está haciendo, es decir que no se preocupen porque tienen derecho a la pensión y no lo van a perder, al margen de que tengan la hucha más o menos llena o vacía", ha afirmado el consejero vasco.

De este modo, le ha instado a "lanzar el mensaje de que 'usted tiene pensión porque es su derecho, y como es su derecho la tiene que seguir cobrando". "Cómo lo arreglaremos será una cuestión de la administración o de la política, pero no se preocupe porque va a seguir cobrando", ha apuntado.

No obstante, ha remarcado que en 2017 ha habido un déficit de 18.000 millones de euros "y esto alguna solución tiene que tener, respetando los derechos de los pensionistas". En este sentido, ha planteado que las pensiones no contributivas se pueden ir pasando al presupuesto "poco a poco".

Según ha indicado, "si estamos en una situación económica razonable y pensamos que el futuro no va a ser peor, sino que va a ser mejor, ¿por qué van a cobrar pensiones los pensionistas de hoy en día y no los que dentro de 20 años estén jubilados?". "Hay tiempo para que esto sea así", ha confiado.

HUELGA DEL 8 DE MARZO

Por otro lado, se ha referido a la huelga de mujeres convocada para el próximo 8 de marzo, y ha señalado que, a su entender, hay "razones más que suficientes" para que las mujeres se movilicen.

Según ha indicado, al Gobierno le corresponde resolver todas las cuestiones que estén en su mano para que "esos motivos de movilización sean menores" y está trabajando para que cuestiones como la brecha salarial "se minoren y no existan". En todo caso, ha afirmado, el Ejecutivo "respetará las decisiones que en materia de huelga tomen aquellos que quieran adoptar".

