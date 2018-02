330 43

Sordo (CC.OO.) ve un "despropósito" ampliar los contratos de formación a mayores de 45 años

22/02/2018 - 8:34

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha calificado este jueves de "despropósito" ampliar los contratos de formación a los mayores de 45 años, una propuesta que figura en un documento que la CEOE ha remitido a Educación y Empleo.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"A mi me trasladan que no es un papel oficial ni una propuesta, pero si esta idea se consolida, supone precarizar el empleo. Me parece un despropósito", ha subrayado Sordo en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Sordo ha denunciado que las empresas están utilizando el contrato de formación y aprendizaje para ahorrar costes. "Lo que se busca es precarizar el empleo y no sistemas para formar a la gente (...) Si este es el concepto que se tiene de cómo mejorar la cualificación profesional de los trabajadores, apaga y vámonos", ha añadido.

Según un informe publicado por el sindicato, casi la mitad de los trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje ocuparon puestos de camareros, dependientes de pequeño comercio, peones y limpiadores en 2017.

El sindicato recuerda que los contratos de formación, que articulan la llamada formación dual del sistema laboral, se dirigen "en teoría" a cualificar a jóvenes con bajo nivel educativo.

No obstante, denuncia que en la práctica se utilizan como un contrato "barato" principalmente en pymes y micropymes de hostelería y comercio. De hecho, las empresas clasificadas en la actividad de comercio al por menor y los servicios de comidas y bebidas realizan el 35% de las contrataciones.

CC.OO. advierte en este informe de que el contrato para la formación ha ido sufriendo en los últimos años una "progresiva precarización". "El Real Decreto 1529/2012 por el que se desarrollan los contratos para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases para la formación dual, eliminó casi cualquier barrera objetiva o subjetiva para suscribirlos: se elevó a 30 años la edad máxima a la que se podía ser contratado, se eliminó la exigencia de que el contratado tuviera un nivel académico bajo y se permitió el encadenamiento de contratos siempre que no fueran para la misma ocupación", alega el sindicato.

Al respecto, CC.OO. denuncia que hoy en día un licenciado puede ser contratado durante una año para 'aprender' a ser camarero y luego ser contratado en la misma empresa para 'aprender' a ser dependiente y más tarde para 'aprender' a ser empleado de limpieza. "El aprendizaje no es más que una coartada para subvencionar contratos precarios y que las academias privadas ganen dinero", alerta.

En este sentido, CC.OO. subraya que, por cada contrato, el Estado abona mensualmente 214 euros a las academias privadas que imparten los cursos 'online' y entre 60 y 80 euros más a las empresas en concepto de tutoría. En los últimos cinco años, las bonificaciones a estos contratos, con tasas de inserción que rondan el 3%, han supuesto un gasto de 1.893 millones de euros.

PUBLICIDAD