Moncloa descarta que haya acuerdo de Presupuestos con el 155 en vigor

Moncloa condiciona que haya acuerdo final por los Presupuestos Generales del Estado 2018 a la formación de un nuevo Govern en Cataluña y la retirada del artículo 155 de la Constitución. Así se lo confirman a elEconomista fuentes del entorno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, añadiendo que las líneas esenciales están pactadas con los mismos partidos que apoyaron las Cuentas del año pasado, pero uno de ellos, concretamente el PNV, "pide calma" hasta que se encauce el conflicto catalán.

Esas mismas fuentes también ponen el foco en el plazo, que corre. Porque el ministro Cristóbal Montoro y el presidente Rajoy ya advirtieron de que el anteproyecto de Presupuestos debía ver la luz como muy tarde durante la primera semana de abril, para aprobarse en el Congreso en el mes de junio. Más tarde, "no tendría sentido porque se solaparía con la tramitación del techo de gasto de 2019", como aseveró este miércoles el propio Rajoy en el pleno de la Cámara Baja.

La pelota, por tanto, se sitúa en territorio catalán. Con todas las vías de la presidencia cerradas para Carles Puigdemont, fugado en Bélgica; y con los tres partidos independentistas acorralados entre las leyes y su propio electorado; la conformación de un nuevo Ejecutivo no parece cercana. El presidente del Parlament, Roger Torrent, guarda silencio pero al tiempo impide cualquier intento de investidura telemática o a distancia, tal y como dictaminaron los tribunales. Y ERC y JuntsXCat, en privado, reconocen que las negociaciones distan mucho de estar encarriladas, pese a que auguran un desenlace próximo del conflicto soterrado que mantienen.

Ciudadanos, muy enfadado

Moncloa no ve tanto problema en Ciudadanos, a pesar de que en los últimos tiempos las relaciones se han enrarecido. Ambos partidos compiten en el mismo espectro y, según las encuestas, aparecen a muy poca distancia. Sin embargo, las fuentes anteriormente mencionadas creen que los de Albert Rivera "no se pueden permitir" decir que no a las Cuentas de este año "si quieren dar la imagen de partido de Estado".

Pero la realidad es que, a día de hoy, la relación entre ambos está muy enrarecida. Más aún después de que C's se haya convertido en el principal defensor de la equiparación salarial entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las comunidades autónomas, asunto que se le está complicando -y mucho- al Gobierno.

Para el Ejecutivo, y así lo verbalizó el miércoles en el Congreso el ministro Montoro, los de Rivera "se han inventado nuevas excusas a la vuelta de las vacaciones de Navidad" para no apoyar las Cuentas. Mientras, para Ciudadanos, el Gobierno "incumple" el artículo 134 de la Constitución -que señala que corresponde a las Cortes debatir, enmendar y aprobar los Presupuestos- al no llevar el proyecto al Congreso.

En privado, los naranjas confirman que "casi todos los puentes están rotos". "Estamos hartos de que no cumplan lo que acuerdan", explican. Se refieren a la inacción con la senadora Pilar Barreiro, imputada en el caso Púnica. También a la equiparación salarial de Policía o Guardia Civil. Y también a la reforma de la Ley Electoral, comprometida en el acuerdo que sellaron en su día Rajoy y Rivera y sobre la que este miércoles, bien entrada la tarde, constataron bastantes más desacuerdos que coincidencias. "Parecen no darse cuenta de que, si no es con nosotros, no van a aprobar nada en la legislatura", advierten.

De cualquier manera, este mismo jueves el Gobierno y C's tendrán oportunidad de sumar sus votos. El PSOE pretende revitalizar en el Congreso su iniciativa del ingreso mínimo vital, a la que los hasta ahora socios presupuestarios se oponen por el aumento de gasto que conllevaría. Está por ver si, de nuevo, se oponen a los planes socialistas y, al menos, abren una mínima tregua en una relación muy deteriorada.

